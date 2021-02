A Chubb definiu os temas para a retomada do Chubb Digital, série criada pela companhia para levar informações sobre produtos e oportunidades de mercado a corretores de seguros. Realizados ao vivo, com transmissão pelos canais da seguradora na Internet, os eventos são promovidos todas as terças-feiras, a partir das 9h30.

Em fevereiro serão três encontros, programados para tratar de temas com ótimo potencial de vendas para o corretor. No dia 2, o programa terá sua transmissão de estreia do ano voltado ao seguro de responsabilidade civil profissional para clínicas e hospitais (MedMal PJ) com foco no mercado de pequenas e médias empresas (PME). “O produto passou por reformulação recentemente e está ainda mais alinhado às necessidades de proteção de clínicas e centros médicos. Também já está disponível no ChubbNet, sistema de cotações online da empresa. A ideia de tratar do tema no primeiro treinamento de 2021 foi justamente para colocar o corretor a par das mudanças e oportunidades a sua disposição”, diz Marcus Casadei, responsável pelo segmento PME da companhia.

Na transmissão da terça-feira da semana seguinte, dia 9, serão abordados os seguros de responsabilidade civil. “Além de flexibilidade para adequar-se às necessidades de estabelecimentos comerciais e industriais, o produto da organização tem diferenciais importantes a serem trabalhados pelos corretores. Além disso, atende às necessidades de proteção de empresas dos mais variados segmentos de negócio. Conhecer os detalhes do produto e as proteções oferecidas é fundamental para que nossos parceiros tracem suas estratégias de abordagem e ampliem o fechamento de negócios”, destaca Danilo Uhlmann, diretor de Subscrição de Responsabilidade Civil Geral e Riscos Ambientais da seguradora.

No último encontro do mês, programado para o dia 23, Natanael Leocádio, gerente de Subscrição de Responsabilidade Civil da companhia, vai falar da solução que permite às empresas unificarem em uma apólice as coberturas para danos a terceiros causados por qualquer prestador de serviço contratado pelo segurado. “Trata-se de um modelo inovador, denominado OCIP (Owner Controlled Insurance Program). Poucas seguradoras são capazes de oferecer esse tipo de solução, pois demanda uma

operação complexa e a seguradora conta com esse diferencial no mercado”, ressalta Uhlmann.

Lançado em 2020, o Chubb Digital representou um avanço nos processos de apoio e de relacionamento com os corretores de seguros. O sucesso da iniciativa pode ser medido pela quantidade de participantes dos eventos. “Em 2019, a companhia organizou treinamentos presenciais e todos foram um sucesso de público. Com a quarentena, o programa migrou para o modelo a distância e, em seis meses, obteve o dobro do número de participantes registrado em todo o ano anterior”, revela Rodrigo Albuquerque, diretor responsável pelo Canal Corretor da empresa.

N.F.

Revista Apólice