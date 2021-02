Com a nomeação de Gaspar de Carvalho Lins como General Manager para o Brasil, a Charles Taylor InsureTech confirma o americano como um objetivo primordial para o desenvolvimento dos seus negócios na América do Sul.

Trata-se do principal país da América Latina em volume de prêmios, representando cerca de 38% de toda a região, segundo o relatório sobre o mercado de seguros regional, elaborado pela Fundação Mapfre, no que diz respeito ao ano de 2019. Os dados estatísticos fornecidos pela Susep com o cumulado em Novembro de 2020 dão conta de um total de prêmios para o mercado brasileiro de aproximadamente 250 trilhões de reais.

Lins conta com uma trajetória de mais de 25 anos no setor de tecnologia e operações, pois trabalhou em consultoras como a IBM Brasil e a Vixia Consulting redesenhando processos em seguradoras da importância da Marítima Seguros, Mitsui Sumimoto e Liberty Brasil e outras. Também teve a responsabilidade de ser o CIO da Marsh McLennan no Brasil e Diretor de Operações América Latina para Aon Holding.

Além da sua experiência no mercado de seguros, o executivo teve um bem-sucedido caminho como empreendedor, sendo co-fundador da Addere Solutions e foi CTO da Autopass, onde teve ao seu cargo a transformação digital da maior empresa de mobilidade urbana do Brasil com 14 milhões de cartões e um volume de processamento diário de 10 milhões de transações.

Atualmente Lins é como Vice-presidente da Associação Brasileira de Líderes de Tecnologia da Informação (ABLTI), que nucleia a mais de 350 líderes de tecnologia pertencentes às maiores empresas com operações no Brasil.

N.F.

Revista Apólice