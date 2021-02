O jogo em cassino online, apesar de ser ilegal no Brasil, é permitido na maioria dos países do mundo, principalmente na Europa e América do Norte. No Brasil, jogos de azar e cassinos estão proibidos desde 1946, quando o presidente Eurico Gaspar Dutra cedeu, entre outras razões, à pressão de sua esposa, conhecida como Dona Santinha (pela sua religiosidade), e proibiu todas as formas de jogo nacional.



Legal fora do Brasil

O que essa legalidade significa no resto do mundo? É direito do jogador poder reclamar valores monetários, encontrar ambientes fiáveis, jogar com operadores autorizados e em cassinos legais. Essas licenças garantem um jogo justo, completo, confiável e transparente, e que a atividade ocorre em um ambiente legítimo.

Cassinos são um nicho para o mercado de seguros fora do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, os cassinos costumam fazer seguro por motivos semelhantes aos que as pessoas ou grandes empresas têm, como proteção contra imprevistos de origem técnica ou por atuação humana, como furtos ou golpes, por parte dos clientes ou funcionários.

Muito raramente algum cassino apresenta falhas deste tipo ou sofrem este tipo de apropriação indébita, como o exemplo de William Jaggers, que de maneira limpa obteve enormes lucros graças às irregularidades das rodas da roleta de Monte Carlo no final do século passado. Durante um mês, seis de seus colaboradores registraram os resultados de todos os giros nas mesas, após os quais ele os analisou e descobriu quais números, devido às mínimas irregularidades mecânicas, saíram com mais frequência excedendo suas verdadeiras probabilidades. Com essa informação, Jaggers jogou e em quatro dias ganhou 1,5 milhão de francos, uma fortuna imensa na época, antes que a direção do cassino entendesse o que estava acontecendo e corrigisse a curvatura das rodas.

Embora hoje seja muito difícil que isso aconteça, já que a tecnologia e o software que os cassinos online e físicos utilizam são praticamente invioláveis, chegando ao nível de ter uma segurança semelhante a dos bancos, o seguro é um ótimo backup contra essas perdas imprevistas de dinheiro que, embora não poderia levá-los à falência, pode afetá-los significativamente.

É de notar que este seguro é apenas para cassinos, pois seria impossível para os jogadores tentarem obter um seguro deste tipo para apostar. Neste sentido, as apostas continuam da mesma forma: o jogador arrisca a quantidade de dinheiro que deseja sem qualquer garantia ou endosso sobre o resultado desta.

Como funciona esse seguro para cassinos? Como para empresas. Eles garantem o cumprimento de uma obrigação. É constituída certa garantia econômica que afetará o beneficiário no caso de não cumprimento da condição pactuada. Em outras palavras, é um aval contra os diversos riscos que podem surgir.

Esses tipos de seguro não são usados ​​no Brasil, pois esses sites de apostas não são regulamentados. Embora existam vários projetos de lei em processo de aprovação novamente, ainda não há nada de concreto.

*Juliana Espina