Após o sucesso da campanha “Na Vibe do Vida” em 2020, a Liberty Seguros lança sua nova campanha 360, a “Cresça com o Vida”, com o objetivo de desenvolver, reconhecer e ampliar os conhecimentos dos corretores parceiros nesse segmento.

Desde 2018, o setor de Vida é um dos prioritários para a companhia, que vem trabalhando fortemente para reformular e oferecer novidades a seus clientes e também novas ferramentas de vendas a seus corretores, como o cross sell, que identifica oportunidades de venda de seguros de vida entre atuais clientes da companhia, e a plataforma online Meu Momento de Vida, lançada em 2020 para facilitar a venda e expandir a carteiras dos corretores via digital.

No ano passado, a campanha “Na Vibe do Vida” ajudou a companhia a registrar um crescimento de 34% nos prêmios emitidos na categoria e mais de 4 mil parceiros foram treinados. Este ano, o “Cresça com o Vida” funcionará como um guia que consolida todas as iniciativas para apoiar os corretores a crescerem suas vendas neste segmento.

A primeira ação do “Cresça com o Vida” foi a doação de 3 mil m³ de oxigênio para Manaus, em apoio à SOS AM. Por meio do cadastro na campanha, cada corretor pôde cooperar com a doação, que viabilizou o insumo para os SPA (Serviço de Pronto Atendimento) e para a UBS (Unidade Básica de Saúde) da capital amazonense.

A partir de fevereiro, as outras frentes da campanha terão início, divididas em três pilares:

Crescer as vendas

As ações focadas em vendas serão: campanhas de incentivo durante o ano todo com premiações constantes; apoio a vendas de Cross Sell com lista de clientes que possuem maior probabilidade de adquirir um seguro de vida, novidades na plataforma Meu Marketing, que irá oferecer peças novas focadas em vida para uso dos corretores; ações para incentivar o uso da ferramenta Meu Momento de Vida, lançada no ano passado, que permite muito mais agilidade na venda do seguro de vida online; e a promoção de diversos benefícios exclusivos para clientes de Vida no +Liberty.

Dentre as campanhas de incentivo, haverá três formas de premiação: a primeira será o “Vendeu, Ganhou”, válida de 01/02 a 30/10, com emissões até 15/11, nos produtos Liberty Vida Perfil, Liberty Vida Especial, Liberty Vida Global e Liberty Affinity Vida. Nessa mecânica, a cada apólice de seguro novo vendida, o corretor ou funcionário da corretora receberá 50 pontos em um cartão de crédito especial do Cresça com a Liberty, para ser utilizado em compras. O resgate dessa premiação será bimestral.

A segunda será a premiação trimestral, que irá bonificar os corretores segundo um ranking de pontos referentes às apólices emitidas.

Nos dois primeiros trimestres, a premiação será de cinco diárias all-inclusive com direito a acompanhante em qualquer ClubMed do Brasil (Trancoso – BA; Rio das Pedras – RJ; Lake Paradise – SP). Além disso, haverá uma premiação final para os melhores do ano.

Crescer o conhecimento

Diferentes iniciativas focadas em desenvolvimento: treinamentos promovidos via webinars ou na Plataforma de Treinamento da seguradora, além de novos materiais para os corretores; encontros de relacionamento em um novo formato digital, para aumentar a proximidade com os corretores em tempos de isolamento e treinamentos focados em vendas com profissionais especializados.

Crescer a eficiência

O último pilar é focado em promover a eficiência, incentivando os corretores a utilizarem cada vez mais as ferramentas digitais oferecidas pela companhia como o Welcome Kit Digital personalizável, o Aviso Web e a reprogramação de parcela via app. Além disso, no Meu Espaço Corretor, os profissionais terão acesso a novos recursos para melhorar o gerenciamento da sua produção e vendas.

“A ideia que norteou o lançamento da Cresça Com o Vida é a de que o corretor veja todas as ações em conjunto, como uma oportunidade para expandir a sua atuação nesse segmento que está ganhando cada vez mais relevância.” afirma Alexandre Vicente, diretor de Seguros de Pessoas da empresa. “Além disso, com a campanha, reforçamos o nosso comprometimento com o desenvolvimento e crescimento dos parceiros junto à companhia”, completa.

N.F.

Revista Apólice