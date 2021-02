Ao completar 25 anos de atividades, a Brasilcap consolidou sua posição no mercado em 2020. A empresa de capitalização da BB Seguros registrou lucro líquido de R$ 158,8 milhões, o que representa retorno de 33% sobre o Patrimônio Líquido do exercício anterior. O resultado expressa um aumento de 57,4% sobre o lucro líquido de 2019. As reservas técnicas superaram os R$ 8,3 bilhões e os ativos totais chegaram a R$ 9,9 bilhões. A companhia alcançou faturamento de R$ 4,8 bilhões, mesmo diante do cenário de tantas adversidades, como a retração econômica decorrente da pandemia de Covid-19.

O Ourocap, comercializado pelo Banco do Brasil, foi o carro-chefe das vendas, representando 88,5% do total das arrecadações, alavancado pelo lançamento de um novo portfólio de produtos. A empresa manteve também a diversificação de negócios, incluindo o Parcela Premiável, que apoiam a entidade beneficente AACD; e o Cap Fiador, solução oferecida para garantia de aluguel e atualmente distribuída por corretoras e imobiliárias em todo o País, com crescimento de 13,5% nas vendas do período.

Outro destaque foi o Doadin, produto de filantropia premiável, totalmente digital, lançado em abril de 2020. O título foi criado com o objetivo de arrecadar recursos para que entidades beneficentes, como a AACD, mantivessem suas atividades mesmo em meio aos impactos trazidos pela pandemia. A Brasilcap possui em seu portfólio de capitalização produtos das modalidades Tradicional, Popular, Incentivo, Filantropia Premiável e Instrumento de Garantia, seguindo as diretrizes das Circulares Susep 576 e 582 e da Resolução CNSP 384.

O bom desempenho da companhia também se reflete nos prêmios distribuídos, que ajudaram a realizar os planos de vida de clientes em todo o Brasil. No exercício de 2020, mais de 15 mil títulos foram premiados com cerca de R$ 80 milhões no total.

“Foi um dos anos mais desafiadores da organização em seus 25 anos de existência. A pandemia e o cenário econômico nos levaram a um novo patamar de atuação. A empresa não apenas superou as dificuldades, como soube aproveitar as oportunidades do mercado de capitalização e desempenhou seu papel social, contribuindo com ações de incentivo a cadeias produtivas e mitigação dos impactos decorrentes da Covid-19. Investimos em produtos e serviços inovadores, com a excelência que nos acompanha ao longo de toda a nossa trajetória. Assim, foi possível desenvolver títulos com a marca da versatilidade e obter resultados positivos”, destaca o presidente da empresa, Gustavo do Vale.

A companhia também voltou suas atenções para iniciativas nas áreas de educação, meio ambiente, cultura e, prioritariamente, saúde e assistência social. Diante da pandemia de Covid-19, a Brasilcap reforçou a vertente social da capitalização com ações de solidariedade para minimizar o impacto do cenário adverso. Desta forma, direcionou mais de R$ 800 mil para hospitais e instituições do terceiro setor atuantes no combate aos efeitos da pandemia, além do montante de R$ 1,5 milhão habilitado pelas leis de incentivos fiscais.

Todas as ações seguem as diretrizes estabelecidas pela Companhia em documentos normativos – referenciadas nos indicadores do Instituto Ethos e da Global Reporting Initiative (GRI) e nas práticas recomendadas pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg). Além disso, a Brasilcap é a única Empresa de Capitalização a aderir aos Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) – uma relação de recomendações elaboradas pela Iniciativa Financeira da Organização das Nações Unidas (Unep-FI) e endereçadas ao mercado de seguros para o tratamento de riscos e oportunidades na gestão da sustentabilidade corporativa.

No âmbito de reconhecimentos institucionais, a Brasilcap conquistou, pelo décimo ano consecutivo, o Certificado de Empresa Cidadã. Esse é um reconhecimento do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ) que incentiva a excelência na qualidade das informações contábeis e socioambientais, publicadas nos relatórios anuais de empresas de todos os portes e segmentos do País. A companhia também foi a grande vencedora do XXI Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente, no segmento Previdência e Capitalização, feito inédito para a Organização. Por fim, a Companhia foi uma das vencedoras do prêmio “Empresas Mais”, do jornal O Estado de São Paulo, na categoria Serviços Financeiros – Capitalização.

“Os resultados traduzem um grande trabalho de equipe. Essa união de forças é uma das marcas da empresa. Agradecemos a todos que apoiaram as iniciativas da Companhia, transformando em realidade os nossos projetos. Reservamos agradecimento especial aos clientes, aos acionistas, aos parceiros comerciais e aos nossos colaboradores”, ressalta Gustavo.

