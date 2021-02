O Grupo Bradesco Seguros registrou em 2020 um lucro líquido de R$ 5,1 bilhões, o que representou decréscimo de 31,3% em relação ao montante verificado em 2019. O desempenho foi impactado, principalmente, pelo comportamento dos índices econômico-financeiros, que influenciou o resultado financeiro e a atualização das provisões técnicas, e pelo aumento do índice de sinistralidade, fruto da retomada gradual da demanda por procedimentos eletivos que estava reprimida em razão do distanciamento social decorrente da pandemia de Covid-19. O faturamento atingiu R$ 73,7 bilhões, acusando recuo de 5,1% ante o registrado em 2019.

As provisões técnicas do Grupo cresceram 3,6%, indo para R$ 285 bilhões, correspondentes a cerca de um quarto de todo o mercado segurador brasileiro, e os ativos garantidores dessas provisões evoluíram 4,2%, chegando a R$ 320 bilhões.

Já a rubrica outras despesas administrativas teve redução de 5,7%, na comparação entre os quartos trimestres de 2020 e 2019, e 3,8% no acumulado do ano, favorecendo o índice de eficiência administrativa da empresa, que ficou estável no patamar de 4,0%. O valor pago em indenizações e benefícios atingiu R$ 33 bilhões, correspondente a uma média diária de cerca de R$ 130 milhões, mantendo estabilidade com relação ao montante registrado em 2019.

Nesse cenário, a Bradesco Seguros concentrou sua estratégia de atuação na cobertura de novos riscos, flexibilização de prazos, agilidade na contratação, corretagem mais dinâmica e consultiva e, principalmente, no investimento em tecnologia e inovação.

A companhia expandiu e aperfeiçoou seus canais digitais de comercialização, cujas vendas cresceram 52% em 2020 na comparação com o ano anterior, atingindo a marca de R$ 1 bilhão, com aumento de 15% na quantidade de itens distribuídos.

O aplicativo da seguradora atingiu 6,3 milhões de downloads em dezembro. Vale destacar que 90% dos reembolsos de Saúde e 81% dos sinistros de seguro auto foram concluídos por processo digital (58% e 43%, respectivamente, pelo sistema de autoatendimento) e mais de 200 mil propostas de planos de Previdência Privada foram validadas pelo aplicativo do banco Bradesco.

Para agilizar o suporte a seus beneficiários, a Bradesco Saúde desenvolveu soluções como o Portal Coronavírus, repositório completo de informações durante a pandemia, e o “Saúde Digital”, sistema de telemedicina disponível 24hrs, que superou a marca de 70 mil atendimentos em 2020.

A empresa também expandiu sua linha de planos regionais, lançando os Efetivos Campinas, Paraíba, Ceará, Piauí, Potiguar e Gaúcho. No total, o produto está disponível em 13 estados e no Distrito Federal, reunindo cerca de 70 mil beneficiários. No quarto trimestre de 2020, foram lançados os planos São Paulo+ e Rio+, ampliando a abrangência desses Efetivos.

Em dezembro, a rede de Clínicas Meu Doutor Novamed completou cinco anos em operação, somando mais de 530 mil atendimentos em suas 19 unidades no país, incluindo as clínicas in company. Foram inauguradas em 2020 as unidades de Curitiba (PR), São Bernardo do Campo (SP), Botafogo e Centro (RJ).

No segmento de Previdência, a Bradesco Vida e Previdência desenvolveu novas opções de produtos na grade de planos individuais e empresariais, buscando atender a demanda dos clientes por maior diversidade de fundos previdenciários e ajustar o portfólio à realidade do mercado. Em outra frente, ampliou os canais digitais e aplicativos disponíveis aos gerentes para vendas online, incluindo ferramenta para mobile e assinatura eletrônica por biometria. No seguro de vida a empresa implantou o aviso de sinistro, o aceite de propostas para correntistas Bradesco e informações sobre produtos do segmento em meio digital.

Já em Seguro Auto e Ramos Elementares, a seguradora adotou o parcelamento do pagamento do prêmio em apólices individuais com vencimento, tanto para renovação quanto para novos contratos, assim como a autovistoria na aquisição de todos os produtos. A companhia também aprimorou as coberturas para atividades comerciais na residência e seguro empresarial, tendo em vista a proteção do trabalho à distância, e reforçou o conceito multicanal, agregando novas funcionalidades aos aplicativos Assistência Dia & Noite e Bradesco Corretor.

No que diz respeito aos corretores, o Grupo, embora operando em regime de home office desde o início da pandemia, estreitou contato com esses profissionais, oferecendo todo o suporte necessário por meio de canais como o Portal de Negócios e o Aplicativo BS Corretor. A empresa contou com o apoio da UniBrad (Universidade Bradesco) e da UniverSeg (Universo do Seguro), intensificando treinamentos e promovendo lives com temas como capacitação em ambiente virtual e novos caminhos para a oferta de seguros.

