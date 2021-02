A BMG Seguros firmou parceria com o iFood para oferecer seguros em modelos e preços diferenciados aos mais de 236 mil restaurantes cadastrados na plataforma da foodtech. Com isso, os parceiros do iFood passam a contar com pacotes com preços fixos e diferenciados, com contratação online, simples e rápida. Os planos têm pagamento anual e variam conforme as coberturas: Básico (R$ 120,00), Padrão (R$ 180,00), Completo (R$ 240,00), Plus (R$ 300,00) e Premium (R$ 620,00).

Para Thiago Amorim, gerente de Riscos e Seguro do iFood, esse é mais um benefício importante que a empresa oferece a seus parceiros, desenhado levando em consideração as necessidades e diferentes perfis dos restaurantes parceiros. “A atuação do iFood vai além da operação do delivery. Estamos sempre buscando soluções e parcerias para apoiar todo o ecossistema e o desenvolvimento desse serviço especial com a BMG traz ainda mais valor para os estabelecimentos, oferecendo proteção e cobertura para imprevistos ”, explica.

O Plano Básico, por exemplo, cobre sinistros como incêndios, raios e explosões até R$ 30 mil, danos elétricos até R$ 6 mil, responsabilidade civil de operações até R$ 10 mil, anúncios luminosos até R$ 1,5 mil e mercadorias frigorificadas até R$ 2 mil. Já o Plano Premium, o de maior valor e mais coberturas, cobre incêndios, raios e explosões até R$ 500 mil, danos elétricos até R$ 30 mil, responsabilidade civil de operações até R$ 50 mil, anúncios luminosos até R$ 10 mil e mercadorias frigorificadas até R$ 25 mil.

Todos os planos oferecem assistência 24 horas (eletricista, encanador, chaveiro, limpeza em caso de sinistro e segurança 24 horas). Os planos Plus, Completo e Premium contam com helpdesk. O Premium tem ainda vidraceiro, instalação de antenas, suportes, torneiras elétricas, tomadas e interruptores, check up elétrico, limpeza de caixa d´água, caixa de gordura e/ou esgoto, cobertura provisória de telhados, além de indicações dos profissionais necessários para casos de sinistro.

Segundo Michele Cherubini, diretor de Marketing da BMG Seguros, “os valores cobrados são preestabelecidos de acordo com a necessidade do segurado, sem cotação individual, e podem ser parcelados em até quatro vezes sem juros. O próprio cliente contrata o plano pela internet, com poucos cliques, e recebe a apólice digital por e-mail, com todas as informações. A emissão da apólice é rápida e em 24 horas permite o uso da assistência 24 horas. Além disso, temos uma central de atendimento unificada para o que o cliente precisar, tudo ágil e descomplicado, sem inspeção prévia. E há sempre uma equipe pronta para um atendimento rápido na regulação e pagamento do sinistro”.

N.F.

Revista Apólice