A pandemia de Covid-19 impactou diretamente o turismo em todo o mundo, causando a suspensão de voos, fechamento de aeroportos, hotéis e pontos turísticos de diversas cidades. Essas iniciativas afetaram milhares de passageiros que se viram obrigados a interromper completamente os seus planos de viagens. Para contar com a garantia de estarem protegido ao viajar, o seguro é fundamental.

Entre esses viajantes, estão mais de 10 mil brasileiros portadores do seguro MultiTrip 30, da Assist Card. Diante desse cenário, a companhia reforça seu compromisso de apoiar toda a jornada de seus clientes concedendo até 6 meses de seguro grátis na renovação do plano anual. Assim, portadores do plano AC35, que custa US$ 240, terão 6 meses de isenção e pagarão apenas US$ 120 por um novo seguro de 12 meses.

O benefício vale para os seguros de múltiplas viagens emitidos entre 01 de julho de 2019 a 31 de julho de 2020. E a renovação deverá ser realizada até 28 de fevereiro de 2021, com início de vigência até 31 de março de 2021.

“A pandemia impactou toda a cadeia turística e muitos dos nossos clientes precisaram cancelar as suas viagens. Entendemos que foi uma iniciativa necessária, mas não queremos que nossos clientes sejam prejudicados por algo que está totalmente fora do nosso controle. Por isso, lançamos essa campanha para quem contrata a cobertura de múltiplas viagens anuais. Assim, quem ainda precisa realizar viagens essenciais, poderá fazer com toda a segurança do seguro”, esclarece Alexandre Camargo, Country Manager da companhia.

N.F.

Revista Apólice