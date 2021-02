Para analisar os principais aspectos do Direito Securitário, Direito do Consumidor, Distribuição de Seguro e outros temas correlatos, a ENS ministra o MBA Gestão Jurídica em Contratos de Seguros e Inovação, que está com inscrições abertas para a modalidade online.

O curso é indicado para quem pretende estudar aspectos de gestão e análise de riscos e das operações de seguro em tempos de inovação, com ênfase na construção de governança corporativa sólida.

Com aulas transmitidas ao vivo, o curso ensina, de forma metodológica e sistemática, os fundamentos técnicos, regulatórios e jurídicos dos seguros e resseguros no Brasil. Dessa forma, as questões mais relevantes relacionadas à Inovação e Seguro, Direito Securitário e Distribuição de Seguros serão analisadas no primeiro módulo do curso. Nesta etapa, também serão ministradas disciplinas como Regulatório em Seguros e Seguro de Automóvel, RCF-V e Acidentes Pessoais Passageiro.

Já o segundo módulo tratará de temas como Seguro de Pessoas; Seguros de Responsabilidade Civil; Previdência Complementar; Riscos e Seguros Cibernéticos; e Seguros de Riscos de Engenharia e Propriedades.

No módulo final, os assuntos apresentados serão Fundamentos de Resseguro; Seguros de Crédito e Garantia; Saúde Suplementar; Governança Corporativa, Compliance e Controles Internos; e Seguro de Transportes.

Com 366 horas e duração aproximada de um ano e meio, o programa terá início em 19 de abril e, para participar, é necessário ensino superior completo. Para matrículas realizadas até 19 de fevereiro, o investimento é de 20 parcelas de R$ 592,63.

Outras informações estão disponíveis no site da ENS, que também é o canal para inscrições.

