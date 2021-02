Com mais de 20 anos de experiência no mercado segurador, Arthur Farme d’Amoed Neto é o novo CFO da Austral Participações S.A., holding do Grupo Austral. O executivo comandará a área financeira das empresas do Grupo, que tem entre os acionistas a gestora Vinci Partners.

Arthur vem de um período recente de novas experiências e aprendizagem. Ele está certo de que o momento é favorável para a implantação dos planos de desenvolvimento da Austral e suas operações.

“Aproveitei para me atualizar nas perspectivas de governança da inovação, tenho participado do ecossistema de startups e atuei como conselheiro de uma grande empresa com reconhecido destaque em seu segmento de atuação”, explica. “A indústria de seguros demonstrou resiliência ao atravessar sem grandes perdas uma crise da magnitude como a causada pela pandemia global. Em muitos aspectos, essa ainda é uma atividade subexplorada no Brasil, e a Austral está bem posicionada para aproveitar a retomada da economia”, analisa.

K.L.

Revista Apólice