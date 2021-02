A Argo Seguros reuniu mais de 400 profissionais na última semana durante o “Argo Day”, encontro online que acontecerá mensalmente com o objetivo de ampliar a relação da companhia com os corretores e assessorias. O evento teste, realizado em forma de live, contou ainda com sorteio de brindes.

O primeiro encontro fez uma atualização sobre o produto Empresarial da seguradora e apresentou mais detalhes do ‘RC Condutor’, o único seguro vinculado à Carteira Nacional de Habilitação no Brasil, que deve ser lançado oficialmente em breve. Para Mariana Miranda, head Marine e Corporate Sales, o encontro tem tudo para fazer parte do calendário oficial dos parceiros, já que além de ser um evento mensal, será muito focado em atualização e negócios.

“Nesse primeiro encontro conseguimos atualizar os corretores, parceiros e as assessorias sobre nossos produtos, destacando os diferenciais e as novidades. Como somos uma seguradora especialista no desenvolvimento de produtos de nicho com foco em inovação, tecnologia e inclusão social, esse tipo de evento estimula o fomento de novos negócios, o que é bom para ambas as partes. Tenho certeza de que outras novidades surgirão a partir dessas lives, não apenas no desenvolvimento de produtos, mas também em ferramentas para o dia a dia”, disse.

Para dar suporte as futuras iniciativas que eventualmente surjam desses encontros, a Argo montou uma equipe comercial para atendimento aos corretores, parcerias e marketing. Para reforçar o time, contratou o executivo Ivan Vasconcellos. Com 23 anos de carreira, ele está há mais de 10 anos no mercado segurador trabalhando em grandes grupos nacionais e internacionais.

“Nossa atenção é ouvir a voz do corretor, dos parceiros e das assessorias. Todo o nosso trabalho está em prover soluções que facilitem o dia a dia dos nossos canais de vendas. A ideia é trazer elementos do marketing para apoiar os corretores em sua experiência conosco, promovendo a marca Argo como uma seguradora digital e de inovação”, concluiu Vasconcellos.

