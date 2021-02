EXCLUSIVO – Para falar sobre as expectativas de 2021, lançamentos, campanhas de incentivo e o planejamento estratégico da empresa, a Allianz Seguros realizou na tarde de 28 de janeiro uma transmissão para todos os corretores e assessorias. Conduzido por Eduardo Dal Ri, diretor Executivo Comercial, o evento contou com a participação de outros executivos da companhia.

Falando das novidades no seguro automóvel, David Beatham, diretor executivo de Massificados e Vida, apresentou as melhorias feitas no produto, que agora conta com ampla aceitação de veículos; planos de assistência reformulado; preço único e individualizado; e. em breve, um novo aplicativo para segurados. Já no seguro residencial, será lançado um novo hotsite, que será oferecido aos corretores como mais um canal de venda; maior prazo de parcelamento da apólice; aceitação para casas de madeira; e assistência 24 horas para condomínio. “Queremos garantir que será oferecido ao cliente o melhor produto do mercado. Além disso, estamos implantando novas funcionalidades para que o corretor possa focar mais em vender e gerar leads, aumentando assim o seu rendimento”, disse Beatham.

No Agro a empresa também apresentou novidades. Agora, o produto conta com novas opções de contratação para valor de saca e produtividade; uso de ferramentas via satélite para expansão, seleção de risco e agilidade na regulação do sinistro; novas culturas (sorgo, uva e tomate); intensificação nos treinamentos e aproximação dos corretores e equipe comercial. De acordo com Karine Barros, diretora executiva de Negócios Corporativos e Saúde, esta é uma oportunidade para os parceiros oferecem o seguro para outras regiões além das rurais. “Temos que proteger desde o pequeno produtor até multinacionais. A agricultura é a indústria mais forte da economia e cresceu muito durante a pandemia. É a chance dos corretores conquistarem novos clientes e ampliarem a carteira”.

Um dos objetivos da Allianz para este ano é ouvir mais os segurados para que a jornada de sinistro flua da maneira mais rápida e tranquila possível. Pensando nisso, a seguradora disponibilizou uma ferramenta onde os clientes poderão avaliar o atendimento. A partir dessa avaliação, a seguradora irá consolidar o seu banco de dados e a equipe integrada de sinistro poderá entrar em contato com o cliente para ouvir suas sugestões. “Escutar a opinião do consumidor é fundamental para atender às expectativas geradas na hora da contratação do seguro. Isso nos dará a oportunidade de melhorar os processos internos e proporcionar mais agilidade”, afirmou Luiz Cartolano, diretor executivo de Marketing e Transformação.

Além disso, a Allianz também lançou suas campanhas de vendas 2021. A Alliadoz agora tem uma versão trimestral e anual. Na trimestral serão 30 parceiros premiados com eletroeletrônicos por trimestre, sendo 5 corretores por regional. Já na anual, 50 corretes ganharão uma viagem com direito a acompanhante para Munich, na Alemanha, e 100 kits temáticos serão distribuídos. Nas duas ações o tipo de ranking é regional e os parceiros irão gerar pontos através de incremento de PEL, diversificação da carteira e treinamentos. “Uma das grandes missões da área técnica é estar perto do corretor. Queremos incentivar nossos parceiros, que trabalharam duro mesmo diante de tantas incertezas, e atrair novos corretores para transformarem o mercado de seguros juntos com a gente”, disse Dal Ri.

Outro tópico abordado no evento foi a integração total da empresa após a compra da carteira de Auto e Massificados da SulAmérica. A seguradora já iniciou um projeto piloto no Norte e Nordeste, onde a região poderá experimentar um novo propósito de marca. “O fato que os corretores tenham confiado no grupo nos últimos seis meses foi fundamental para chegarmos até aqui. O Brasil é um país de muita força e garra, e acreditamos que será um dos primeiros a sair da crise, por isso seguiremos investindo aqui. Temos muito o que fazer juntos”, ressaltou Eduard Folch, presidente da Allianz Brasil.

Nicole Fraga

Revista Apólice