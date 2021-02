O cenário da economia no Brasil e no mundo durante este ano e seu impacto sobre os mercados será pauta de evento digital gratuito e exclusivo a corretores a ser realizado pela Alfa Seguradora no próximo dia 09, às 17hrs. O encontro com o tema “O Realismo Esperançoso: Perspectivas e desafios para 2021” terá as participações de Luis Otávio Leal, economista-chefe do grupo financeiro; e Celso Paiva, diretor de Produtos e Sinistros da empresa, e será transmitido pelo canal da companhia no Youtube.

A pandemia impactou o setor econômico e, consequentemente, ocorreram mudanças em diversas áreas. Os corretores de seguros, por exemplo, tiveram questões a serem adaptadas e consideradas para continuarem consolidando o seu ecossistema. “O evento visa a discutir e projetar, aos corretores de seguro, os principais tópicos que irão impactar a economia mundial e os reflexos disso no Brasil”, afirma Leal.

Durante o bate-papo virtual serão abordados tópicos como o cenário futuro com inflação e juros, os impactos no crescimento devido ao início da vacinação contra Covid-19 e as impressões dos ativos brasileiros com a liquidez externa. “Ao traçar as próximas metas aos corretores de seguros, buscamos ressaltar a competência do Conglomerado Alfa para lidar com os impactos desse setor. Assim, os corretores de seguro podem ficar mais preparados para mudanças de estratégias nos seus negócios”, complementa o economista-chefe do grupo financeiro. Os espectadores poderão tirar dúvidas durante o encontro enviando suas questões.

Os interessados podem realizar inscrições na página da empresa no LinkedIn.

