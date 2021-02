Lançado em dezembro de 2020, o Nubank Vida já dá mostras de seu potencial: do total de clientes com contrato ativo do produto, cerca de 50% deles afirmaram ter sido a primeira vez que contrataram um seguro de vida.

Atualmente, o Nubank Vida já registra mais de 90 mil seguros ativos em menos de um trimestre. Esse montante corresponde a um valor total que supera R$ 9 bilhões em cobertura. Agora, clientes do banco digital em todo o Brasil encontram o produto na tela inicial do aplicativo.

Simples e acessível

O Nubank Vida é o primeiro produto do banco digital no mercado de seguros com a proposta de ser a evolução das tradicionais opções disponíveis. A linguagem do processo de contratação do seguro elimina termos burocráticos e técnicos como “sinistro”, “capital segurado” e “prêmio”, substituindo-os por outros de fácil compreensão.

O cliente possui o controle e tem a liberdade de escolha da proteção adequada ao seu momento de vida. A definição de beneficiários e o acionamento do seguro também podem ser feitos diretamente no app, de forma rápida e transparente. O preço médio inicial é de R$ 9,00 por mês, sem reajuste por idade durante cinco anos, e varia conforme a cobertura escolhida.

Com a proposta de democratizar o seguro de vida, todas as profissões de risco, muitas vezes rejeitadas devido à alta periculosidade da ocupação, estão contempladas. O seguro também cobre pandemias como Covid-19 e doenças geralmente excluídas nos asteriscos, como diabetes, e não exige exames ou atestados médicos.

O gerenciamento do seguro é 100% digital e todo o processo de contratação, incluindo a simulação e confirmação do serviço, leva menos de um minuto diretamente no aplicativo do Nubank. Além do atendimento 24 horas da equipe do banco digital, essa agilidade também inclui prazos rápidos de pagamento de indenização garantidos pela Chubb, seguradora responsável pelo produto, que estruturou uma equipe dedicada e revisou fluxos e processos para o produto.

N.F.

Revista Apólice