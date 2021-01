A Wiz BPO lançou no mercado nacional o CotAgro, uma solução digital direcionada para venda do seguro rural associado ao crédito e que surgiu da necessidade de simplificar e melhorar a experiência dos clientes.

A nova plataforma foi desenvolvida para atender à demanda de instituições financeiras, cooperativas, corretores e distribuidores de insumos para o agronegócio.O CotAgro chega ao mercado após mais de um ano de pesquisas, desenvolvimento e testes com usuários finais.

“O projeto teve início com o desafio de prover uma solução para a venda do seguro rural associado ao crédito, seguindo uma experiência digital. Após muitas pesquisas de campo com corretores de seguros e bancos, foi criada uma experiência ágil e simples para alavancar a venda de seguro rural”, diz Leandro Leite, diretor da companhia.

De acordo com o executivo, a solução que é multisseguradora, white label e poder ser implantada em modelos variados nos mais diversos balcões do segmento agro, já nasceu em uso por uma grande instituição financeira digital, além de ser utilizada também pela Wiz Corporate, unidade de negócio da empresa que atua exclusivamente com seguros voltados para organizações.

“A companhia inova com mais este lançamento, complementando o portfólio de soluções para o mercado de agronegócios, que já conta com plataformas de regulação de sinistros e de gestão de peritos agrônomos em todo país”, destaca o executivo ao se referir à estreia da empresa no segmento agro em março do ano passado.

A empresa está trabalhando também em evoluções para propiciar mais agilidade e facilidade na contratação do seguro e do crédito de forma integrada com as maiores seguradoras rurais do país. “Somos uma companhia Full BPO especializada em seguros, com serviços estratégicos e soluções precisas para os parceiros manterem o foco sobre seus principais negócios”, reforça Leite.

Para Júlia Guerra, diretora comercial de agribusiness da Wiz Corporate, o CotAgro é um sistema integrado de vendas das seguradoras que facilita todo o processo de comercialização e acompanhamento das contratações. “A plataforma permite centralizar e automatizar todo o processo de cotação para os seguros agro, garantindo um controle eficiente da carteira”, diz.Outra vantagem, segundo a executiva, é que o sistema estende todos esses benefícios aos clientes do segmento, possibilitando a contratação do seguro de maneira digital.

“O CotAgro oferece a gestão completa dos seguros, desde sua cotação até o envio da apólice emitida e regulação de sinistros (com inspeções remotas), de uma forma totalmente digital. Todo o processo de cotação e contratação é definido por um workflow intuitivo que mitiga possíveis erros de preenchimento”, reforça Júlia. Entre os benefícios para os clientes, destaque para o sistema que disponibiliza a emissão de apólices personalizadas, de maneira prática e 100% digital.

“A plataforma conta com todo apoio operacional e técnico especializado e consultivo da Wiz Corporate, garantindo o melhor custo x benefício”, completa a executiva. Além da prestação de serviços de pós-venda em Responsabilidade Civil, Habitacional, Vida, Property e Crédito, o segmento Agro é para a empresa uma das apostas rumo à diversificação nas áreas de negócios.

“Nossas soluções são direcionadas para corretoras e balcões de instituições financeiras. A nova plataforma trará mais segurança, rapidez e qualidade no processo de regulação de sinistro e de avaliação”, finaliza Leite.

Tendência

A regulação do segmento agro com processos digitais e cotação mais ágil para seguros está em expansão no país. Dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) apontam, por exemplo, que os recursos para financiamento nos bancos que operam com crédito rural e nas cooperativas de crédito estão disponíveis aos produtores rurais desde julho de 2020.

O governo federal disponibilizou R$ 236,3 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional, alta de 6,1% (mais R$ 13,5 bilhões) em relação à safra anterior. Do total programado do Plano Safra, R$ 179,38 bilhões estão destinados para custeio, comercialização e industrialização e R$ 56,92 bilhões para investimentos.Para o seguro rural de 2021, o governo disponibilizou R$ 1,3 bilhão, de acordo com o MAPA. O valor deve possibilitar a contratação de 298 mil apólices, num montante segurado da ordem de R$ 52 bilhões e cobertura de 21 milhões de hectares.

N.F.

Revista Apólice