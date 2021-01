A Tokio Marine anunciou a contratação de Fabiano Polli para a Sucursal Curitiba como novo Gerente Comercial de Vida. O executivo passará a compor a equipe da Diretoria Comercial Vida da Regional II, sob a gestão de Rosângela Spak. Polli prestará apoio às equipes de vendas de Curitiba e Região Metropolitana, Litoral, além de Campos Gerais e Guarapuava, totalizando 81 municípios.

O gerente vai prosseguir com o trabalho de aculturamento, capacitação e relacionamento com corretores e assessorias já estabelecido pela Sucursal Curitiba, sendo um facilitador entre a área técnica e comercial para o crescimento da carteira de Vida. A Sucursal possui hoje mais de mil corretores ativos, atendidos por quatro gerentes Comerciais, três assessorias e suporte comercial que contarão com a dedicação total da nova equipe ao Produto Vida.

Para Marcos Kobayashi, diretor Comercial Nacional Vida, essa é mais uma contratação alinhada ao compromisso da Tokio Marine de apoiar o Corretor de Seguros e garantir oportunidades de negócios no segmento de Pessoas. “A Tokio Marine é reconhecida por sua proximidade com o corretor e sua forma diferenciada de trabalho em todo o País. Isso ocorre graças a uma equipe de especialistas preparada para apoiar os parceiros no fortalecimento da relevância do Seguro de Vida na proteção pessoal, financeira e familiar. Tenho certeza que o Polli está alinhado aos nossos valores e dará uma grande contribuição à nossa atuação no estado do Paraná”.

N.F.

Revista Apólice