Como parte do calendário de celebração de seus 125 anos, a SulAmérica promove no dia 12 de fevereiro o e-Carnaval SulAmérica, oferecido aos brasileiros como uma opção diferente de pular o Carnaval sem aglomeração e seguindo os protocolos de segurança da pandemia. O evento acontece das 18h às 21h, com plateia virtual, diretamente do Morro da Urca, Bondinho Pão de Açúcar, onde Preta Gil vai fazer seu show e interagir com seus colegas, que também farão apresentações: Péricles participa de São Paulo; Naiara Azevedo, de Curitiba; Jota Quest, de Belo Horizonte; e Bell Marques, de Salvador.

“O e-Carnaval celebra o aniversário da companhia com um presente para o Brasil. Uma oportunidade de espairecer e cuidar da saúde física e emocional em meio a um cenário tão duro. O local escolhido para a live é simbólico para nós, já que a organização foi fundada no Rio e usou o slogan ‘Firme como o Pão de Açúcar’ durante muito tempo”, conta André Lauzana, vice-presidente Comercial e Marketing da empresa. “Nós não incentivamos de forma alguma que as pessoas se aglomerem nesse momento e, por isso, buscamos uma alternativa que fosse ao mesmo tempo divertida e segura”, completa.

Preta Gil sabe que o carnaval de 2021 será bem diferente do sonhado por todos, mas avisa: “Darei o meu melhor para que o público possa festejar, com segurança. Ainda terei a honra de participar do evento apresentando esse baile virtual na companhia de colegas muito especiais, de várias partes do Brasil”.

As escolhas e a nossa saúde

No ano passado a SulAmérica revelou seu novo posicionamento de marca com o conceito de Saúde Integral, que coloca saúde física, emocional e financeira como pilares fundamentais para que as pessoas vivam mais plenamente tanto o presente quanto o futuro. Essa evolução conecta cada vez mais a companhia às necessidades de seus beneficiários, dando-lhes autonomia e opções para fazerem as melhores escolhas. Promover o e-Carnaval é uma forma de oferecer diversão e dar a opção de as pessoas escolherem curtir o carnaval sem sair de casa, preservando a própria saúde e a de quem ama enquanto a pandemia não é controlada. “A gente acredita que Saúde Integral é resultado do tempo, das oportunidades e das escolhas. Neste momento, a melhor escolha é se divertir com segurança”, afirma Lauzana.

A empresa apoia iniciativas culturais e esportivas desde sua fundação, há 125 anos, e em todo o país. Por meio do programa Circuito SulAmérica Música e Movimento a companhia aportou, apenas em 2020, mais de R$ 16 milhões em projetos por meio da Lei de Incentivo à Cultura, sendo a seguradora que mais investiu em cultura no ano passado. A organização já patrocinou espetáculos que foram sucesso em todo o país, como Tim Maia – Vale Tudo, As Noviças Rebeldes, Cazuza – Pro Dia Nascer Feliz, Palavra Cantada, Turma da Mônica – O Show e muitos outros. Por mais de duas décadas, patrocinou o projeto Aquarius, da Orquestra Sinfônica Brasileira, e patrocina a Orquestra Ouro Preto e sua Academia, uma iniciativa que forma e dá bolsas a jovens músicos.

O evento tem criação e produção da Musickeria e será transmitido pelo canal da seguradora no YouTube, pelos canais Like e 500 da Claro TV, pela rádio Mix e Rádio SulAmérica Paradiso FM e pela nova plataforma streaming SulAmérica Paradiso, que é acessada via aplicativo ou site.

