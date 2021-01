A SulAmérica passou a integrar o grupo de empresas de capital aberto mais comprometidas com a equidade de gênero e com a transparência em seus relatórios sobre o tema. Divulgado na última quarta-feira (27), o Índice Bloomberg de Igualdade de Gênero 2021 (GEI – Gender-Equality Index) lista 380 companhias de 44 países e 11 setores econômicos diferentes que foram incluídas no ranking de 2021. Para ser selecionada, é preciso obter ao menos 50% da pontuação geral do índice e ter um valor de mercado superior a US$ 1 bilhão.

O GEI possui uma metodologia que determina o progresso das empresas em relação às políticas de igualdade de gênero tendo como base 74 métricas divididas entre cinco pilares, entre eles canais de liderança e talentos femininos e paridade salarial de gênero.

“O GEI é uma importante ferramenta para indicar ao mercado e aos investidores as práticas e indicadores das companhias comprometidas com a redução da desigualdade de gênero no trabalho. Nossa atenção à diversidade em todos os níveis é uma parte fundamental da agenda de sustentabilidade e integração das questões ASG [ambiental, social e governança corporativa] à estratégia de negócios e à cultura organizacional da companhia”, afirma Patricia Coimbra, vice-presidente de Capital Humano, Administrativo e Sustentabilidade da SulAmérica.

O engajamento com a cultura voltada para a equidade se reflete na crescente diversidade de perfis e de gênero no quadro de colaboradores da companhia. Atualmente, 20% do Conselho de Administração é ocupado por mulheres e mais de 30% delas ocupam posições executivas.

“Acreditamos que o compromisso com a diversidade em todos os níveis se reflete na atração de funcionários, conexão com consumidores e competitividade em um mercado global diversificado. Essa agenda conta com o engajamento cada vez maior da alta liderança e devemos intensificar ainda mais nossas ações, envolvendo todos os colaboradores”, conclui a executiva.

