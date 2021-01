A SulAmérica passa a oferecer a conveniência da Assinatura Digital para o fechamento de contratos envolvendo os produtos coletivos de Vida: o SulAmérica Você Empresa e o SulAmérica Capital Global. O objetivo é melhorar a experiência e proporcionar mais agilidade ao cliente. A proposta de contratação e a carta do corretor são enviados por e-mail para assinatura digital com total segurança, incluindo validação via e-mail e SMS. Tudo é realizado de forma intuitiva, a partir do Cotador VG Fácil, disponível no Portal do Corretor.

Essa é mais uma novidade do processo de digitalização realizado pela SulAmérica com cuidado e foco nas pessoas e na sustentabilidade. Desde agosto do ano passado, por exemplo, todas as vendas de seguros de Vida e planos de Previdência da companhia, ambos na categoria individual, passaram a ser feitas integralmente online.

Para mais informações sobre a Assinatura Digital nos produtos Coletivos, a empresa disponibilizou um tutorial online com passo a passo para o corretor e o cliente.

