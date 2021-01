O Sincor-SP (Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de Seguros do Estado de São Paulo) acabou de disponibilizar a Agenda de Atividades 2021. Trata-se do tradicional calendário da entidade, que apresenta as principais iniciativas e eventos do ano para os corretores de seguros.

Estão programados encontros e reuniões presenciais e online, mas o Sindicato adianta que a agenda pode passar por atualização, em respeito aos protocolos de saúde, além de disponibilidade de recursos.

Segundo o presidente da entidade, Alexandre Camillo, 2021 reserva grandes expectativas. “Claro que dependemos de outros fatores para realizarmos os eventos presenciais, mas estamos ansiosos e esperançosos para nos reunirmos novamente”, declara.

A programação inicia nesta quarta-feira (27/01), com o Direto & Reto com Camillo, transmitido pela TV Sincor-SP. Na ocasião, o presidente vai ouvir a categoria a respeito das expectativas e principais anseios, além de atualizar sobre os desdobramentos das lutas políticas recentes. Este canal de comunicação do presidente com a categoria acontece mensalmente.

Para o mês de fevereiro, estão previstos o Encontro Virtual das Autoridades de Registro da ID Seguro (04/02) e o 3º Encontro de Lideranças dos Corretores de Seguros (26/02). Já no mês de março está programado o Encontro Digital e Corretores de Seguros Empreendedores (09 a 19/03), promovido pelas Regionais da entidade.

Em abril, no dia 26, haverá a Assembleia Geral Ordinária (AGO) para Aprovação de Contas do Exercício de 2020 e, entre os dias 15 e 25 de junho, outro Encontro Digital está programado para acontecer.

Para o mês de julho, Camillo retomará o Governo Itinerante, que tem o objetivo de aproximar a entidade dos líderes políticos regionais do Estado de São Paulo.

Entre os meses de agosto e setembro, caso a vacinação contra a Covid-19 esteja em andamento, o Sincor-SP pretende retomar presencialmente com o Fórum de Oportunidades, que percorre regiões centrais do Estado.

O Sincor Digital, evento que reuniu mais de 5 mil pessoas de forma online em 2020, está programado para acontecer no dia 5 de novembro, no mesmo formato. Ainda no mesmo mês, acontecerá a AGO de Previsão Orçamentária, no dia 29.

Para finalizar o ano, entre os dias 30 de novembro e 10 de dezembro, ocorrerá a Confraternização dos Corretores de Seguros. “Além de tudo isso, o Sincor-SP promove lives, plantões técnicos e outras atividades para estar sempre presente no dia a dia da categoria. Todas essas situações são divulgadas e atualizadas constantemente no site e em todas as nossas redes sociais”, reforça Camillo.

O calendário com a agenda completa está disponível no site, inclusive para download.

N.F.

Revista Apólice