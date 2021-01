A Comissão de Transportes e Cascos do Sincor-SP (Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de Seguros do Estado de São Paulo) elaborou um modelo de QRA Transportadoras para auxiliar os corretores de seguros no envio de informações do cliente às seguradoras. O documento está disponível no site da entidade, de modo exclusivo para associados.

O coordenador da Comissão, Thiago Fecher, explica que sempre foi uma percepção do grupo as dificuldades enfrentadas na hora de solicitar uma cotação de seguro transporte. “Identificamos que a diversidade de questionários causava confusão nos corretores. Por isso, compilamos a maioria das perguntas em um único questionário, podendo ajudar o corretor a ganhar tempo no processo de cotação”.

Fecher ainda expõe os riscos para os corretores que não informam devidamente às seguradoras os detalhes do cliente para cobertura adequada do seguro. “A informação incorreta ou a omissão intencional pode responsabilizar o corretor civil e criminalmente. Isso se aplica a todos os ramos. Para eliminar esse risco, o corretor deve sempre solicitar que o segurado leia e assine o questionário antes de enviá-lo às seguradoras”, completa.

O questionário de análise de riscos apresenta campos sobre informações de mercadorias, principais trajetos, frota, embarcadores, gerenciamento de riscos, sinistros, entre outras situações. Para baixar o documento, o corretor deve acessar o menu Comissões, Transportes e Cascos do site do Sincor-SP e, em seguida, clicar no documento QRA Transportadoras. A página irá solicitar os dados de login e senha do associado. Para os profissionais que ainda não possuem os dados, basta solicitar para [email protected]

“Esta é mais uma entrega do Sincor-SP aos associados. Começamos 2021 dando andamento aos trabalhos e demandas, visando sempre auxiliar os corretores no dia a dia da profissão”, declara a 2ª vice-presidente e responsável pela Assessoria Técnica do Sindicato, Simone Fávaro.

N.F.

