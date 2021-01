Artigo de Alex Vargas – Os profissionais da área de seguros, como toda a sociedade, enfrentam um cenário cada vez mais competitivo no mercado. Não somente pela enorme quantidade de empresas e profissionais autônomos da área, mas também pela presença digital de Big Techs que começam a olhar este setor com mais atenção e investimento.



Além disso, a atual crise global está afetando a economia geral como um todo, o que acirra também a concorrência no mercado, independente do gap de proteção que desperta o interesse de novos atores frente às grandes possibilidades de crescimento.

Para você ter uma ideia, há dois anos cerca de 80% da frota de veículos do Brasil não possuía seguro. Apesar do cenário econômico pouco inspirador, ainda há muito espaço para os profissionais da área.

Mas afinal de contas, como se destacar no mercado seguros durante e depois dessa crise global?

Sete estratégias de marketing

Faça o cadastro da sua corretora no Google Meu Negócio

Uma empresa de seguros que não é encontrada no Google de forma ágil, está deixando de atingir público que está muito próximo da sua empresa e que está buscando exatamente pela solução que você oferece.

O Google Meu Negócio é uma ferramenta que permite que você insira informações importantes da sua empresa, tais como:

Horário e dias de funcionamento.

Endereço físico

Promoções e Eventos

Avaliações de clientes.

Quer saber como isso funciona na prática?

Acesse o Google e digite no campo de pesquisa a seguinte combinação de palavras-chave:

Seguros em “Nome da sua cidade”

Você vai ver que haverá dois tipos de resultados, anúncios patrocinados no Google (espaço que você também pode anunciar), resultados orgânicos da pesquisa e também a opção Mapas, que mostrará as empresas de seguros da região citada na pesquisa.

Veja o potencial disso para atrair novos clientes e vender mais seguros, principalmente em cidades pequenas/médias.

2. Crie um site

Por mais complexo que possa parecer, criar um site está cada vez mais fácil.

Principalmente quando você opta por utilizar um CMS como WordPress para desenvolver seu site.

Com poucos cliques e milhares de recursos, é possível criar um site completo em poucos dias ou contratar um freelancer para fazer um para você.

O fato principal aqui é, ter um site é criar a sua casa no ambiente online.

Lá você tem um canal de atendimento direto à novos clientes, descreve seus diferenciais, soluções e gera mais credibilidade.

Além disso, se você aplicar o Marketing de Conteúdo aliado ao SEO (Otimização para resultados de pesquisa do Google), sua empresa poderá atingir um público muito maior e de forma segmentada.

Isso na prática significa: atingir as pessoas certas e que estão buscando pela solução que você oferece.

3. Faça Anúncios no Google e no Facebook Ads

Essas são as duas principais plataformas de anúncios online, afinal de contas estamos falando do maior buscador e acervo de informações online e também das duas maiores redes sociais (Instagram e Facebook).

Por isso, é fundamental você marcar presença por meio de anúncios.

Atrelado a isso, é fundamental um plano de marketing bem estruturado para que você consiga trabalhar bem as diversas etapas do funil de vendas, trabalhando os níveis de consciência da compra de seguros.

Além é claro, da divulgação de promoções e condições especiais que você tem a oferecer para novos clientes ou renovações de seguros.

4. Use a principal rede social do momento – Instagram

Fazer anúncios é um meio muito eficaz de atingir novos públicos, mas também usar o Marketing de Conteúdo para ganhar dinheiro Instagram, é uma forma de se relacionar com novos clientes de forma orgânica (sem investir em anúncios).

Na rede social é possível utilizar recursos interessantes como Enquetes no Instagram, Stories, IGTV, Feed e Reels, que são os formatos de entrega de conteúdos dentro da plataforma.

5. Automatize e acelere o processo de atendimento e envio de cotações

Por mais que isso possa parecer algo óbvio e que já está se tornando comum, ainda há muitos corretores de seguro que às vezes levam dias até conseguir enviar uma proposta formal de seguro.

Tendo em vista a velocidade como as coisas acontecem hoje em dia, a compra de um carro ou uma viagem de última hora, o corretor que não consegue ser ágil na elaboração e envio de propostas está sujeito a perder o cliente e a venda do serviço.

Então se você está operando com uma entrega superior a 2 dias, está na hora de você começar a pesquisar por Softwares de Cotação de Seguros e automatizar esse processo.

6. Use o email marketing

Vinculado também à estratégia anterior, além de entregar as cotações praticamente na mesma hora, é possível você se relacionar com seus clientes e vender muitos seguros através do e-mail marketing.

Quer um exemplo?

Se você, todos os dias, pega sua relação de clientes e liga um a um para comunicar o vencimento da apólice, isso é muito legal e funciona muito bem.

Mas isso, enquanto você tiver uma carteira pequena de clientes, é uma tarefa que pode ser realizada em poucos minutos.

Porém, à medida que sua carteira vai crescendo, essa tarefa vai tomando mais e mais tempo.

E se isso for diferente?

Imagine entrar em contato com todos os seus segurados sempre a 60 dias, a 30 dias, a 15 dias, e 7 Dias antes de vencer a apólice vigente?

Digo isso de forma 100% automatizada, você apenas irá fazer um controle de quem respondeu aos e-mails e vai negociar as renovações.

O tempo que sobra você poderá prospectar novos clientes por diversos outros meios.

7. Aprimore o seu atendimento de suporte ao segurado

Um dos principais fatores que levam uma pessoa/empresa a trocarem de corretor de seguros é a demora no tempo de resposta, falta de informações concretas sobre os processos das seguradoras e entre outros.

Por isso, ter um atendimento ágil, conhecer as leis do ramo, e domínio total dos processos das corretoras é garantir um atendimento de qualidade ao cliente.

Agora que você já conhece essas ótimas 7 Estratégias de Marketing, você será capaz de aumentar suas vendas utilizando a internet como principal meio de atrair novos clientes.

Além disso, o foco principal de qualquer negócio é trabalhar muito forte a experiência do cliente, desde o primeiro contato até o primeiro pedido de auxílio ou suporte.

Realizar um bom atendimento durante todas as etapas da compra, é garantia de que você terá o bom e velho marketing boca a boca trabalhando à seu favor.

Espero que você consiga implementar essas estratégias e que seja apenas o início de uma verdadeira revolução nos resultados do seu negócio.

Conte pra gente aqui nos comentários o que você achou deste conteúdo e o que você gostaria de saber mais.