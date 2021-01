Contratar um seguro para o transporte de carga é uma forma de minimizar os transtornos, além de manter as atividades da empresa com mais segurança e garantir a entrega. No entanto, embora existam seguros mais generalistas, que fazem a proteção de diversos segmentos de cargas, também há seguros específicos para algumas modalidades. Pensando em auxiliar as transportadoras e os embarcadores, o Porto Seguro Transportes lista os seguros para cada tipo de transporte de carga.

De acordo com Rose Matos, gerente da companhia, o seguro mais específico é o de cargas perigosas. “Para quem transporta cargas de risco ao meio ambiente, ter um seguro de responsabilidade civil ambiental é fundamental, diante do risco exposto tanto para o dono da mercadoria e transportador da carga, quanto para a população e meio ambiente”, alerta. Na Porto Seguro, por exemplo, há o seguro Responsabilidade Civil Ambiental Transportes, que garante danos pessoais e danos materiais causados a terceiros; despesas de limpeza resultantes de condições de poluição da carga transportada; custos de monitoramento, remoção de contaminação do solo, águas de superfície e lençóis freáticos.

Há também seguros específicos para transportadores, como o RCTR-C (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga), que é obrigatório conforme Decreto Lei nº 73/1966. Ele cobre danos às mercadorias causados por acidentes decorrentes de colisão, capotagem, abalroamento (choque ou colisão de embarcação contra um obstáculo) e tombamento. Outro seguro destinado às transportadoras é o RCF-DC (Responsabilidade Civil Facultativa por Desaparecimento de Carga), que indeniza o prejuízo em caso de roubo ou desaparecimento da carga. “Como esses seguros são destinados aos transportadores, não há especificação para segmentos de cargas”, informa Rose.

Além dos seguros convencionais, na seguradora há o Transportes Mais Simples, destinado ao micro e pequeno empresário (donos de mercadorias). “Esse é contratado em sua maioria pelos segmentos de combustíveis, têxteis, alimentos, construção e autopeças”, analisa a executiva. “A vantagem desse seguro é que o custo é aplicado de acordo com o segmento da mercadoria e não considera a origem e o destino da carga, tornando-se mais acessível”, complementa.

Também há a opção do Transportes Embarcador, com coberturas específicas para as empresas embarcadoras. É indicado para os segmentos de indústria, comércio e serviços, abrangendo transporte rodoviário ou aéreo. Já as empresas de médio e grande porte podem contar com o Transportes Embarcador Programável, um seguro que proporciona previsibilidade financeira ao cliente com averbação (comunicação de embarques) trimestral e parcelamento do prêmio em 10 vezes sem juros, além de contar com taxas competitivas.

Há ainda o Transporte Internacional, que proporciona atendimento e coberturas para as cargas nas operações de importação, exportação, tradings e despachantes aduaneiros.

No momento de contratação do seguro ou na manutenção do contrato, a gerente alerta para a importância da participação do corretor, que auxiliará na escolha do seguro que mais se adequa as necessidades do transportador e/ou embarcador. “Eles são responsáveis por acompanhar o processo, a fim de obter informações sobre a possibilidade de risco que o transporte possa ter. Com isso, conseguimos atender de acordo com as necessidades do cliente e garantir a segurança do produto até o destino final”, conclui.

N.F.

Revista Apólice