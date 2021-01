A pandemia foi um grande desafio para o mundo corporativo. Até mesmo áreas mais tradicionais tiveram que inovar para aderir à nova realidade de trabalho. O jurídico da Sabemi procurou ir além de somente seguir as novas rotinas de reuniões online. Investiu em plataformas e ferramentas digitais para implementar uma série de processos que trouxeram melhorias e agilidade à operação, já em linha com os movimentos de digitalização e transformação digital da companhia.

A utilização da Assinatura Eletrônica Docusign é um dos exemplos, não só por toda eficiência que agregou na operação, mas também pelo benefício ambiental que trouxe para a empresa, uma forte tendência global entre as principais corporações. A ferramenta mostra quantos kg de árvores foram poupados com o seu uso. A seguradora preservou 1,5 tonelada neste ano.

Outro benefício foi a redução de custos de uma média de 34% com despesas e a internalização das ações judiciais estratégicas. O departamento também inovou na comunicação utilizando a metodologia Visual Law e Legal Design, trazendo mais dinamismo nas suas defesas e para a equipe que está atuando em home office desde março de 2020. Além disso, vídeos e podcasts, ferramentas mais utilizadas nesse período, serviram de instrumentos para implementar o projeto ‘Jurídico para Todos’, melhorando a comunicação com colaboradores para entender mais sobre a área, trazendo sempre temas pertinentes com o negócio e apoiando os colaboradores em suas demandas consultivas.

“Conseguimos transformar esse momento desafiador para todos em uma oportunidade para aprimorar nossa área e estreitar ainda mais o relacionamento com os clientes internos e externos, demonstrando na prática que estar perto não é, necessariamente, estar junto”, afirma Ana Carolina Tavares Torres, gerente Jurídica da Sabemi

LGPD

Mesmo com a pandemia, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) seguiu sendo uma prioridade. Um grupo de trabalho dedicado à implementação da Lei se reúne semanalmente para dar seguimento ao projeto. A companhia já implementou a fase de Diagnóstico e Mapeamento dos Processos a partir de levantamento de dados em todas as áreas operacionais e estratégicas da empresa. Agora, está na fase de execução dos planos de ação. “Rapidamente conseguimos nos adiantar e nos organizar internamente para a chegada da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Hoje, este projeto já é parte da cultura da empresa”, afirma Ana Carolina.

Aproximação com Procon

Neste período, a Sabemi também buscou estar ainda mais próxima do seu cliente por meio dos órgãos de defesa do consumidor. A companhia migrou sua rotina de reuniões periódicas com PROCONs e com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon) para a modalidade online.

Além disso, diante do êxito na resolução das demandas por meio do RedLine, linha direta dos PROCONs com a ouvidoria da empresa, e buscando auxiliar ainda mais na resolução de conflitos com os clientes de forma direta, especialmente em tempos de isolamento social, a seguradora se cadastrou no novo sistema Senacon – Pró-Consumidor.

“Sempre priorizamos manter um relacionamento mais próximo com os Procons. Neste momento, não seria diferente. Pelo contrário, intensificamos nossos esforços para estudar e acompanhar as novas demandas com ainda mais profundidade e conhecimento”, ressalta Ana Carolina.

