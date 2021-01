A SulAmérica divulgou hoje que seu Conselho de Administração tomou conhecimento da decisão de Gabriel Portella de não renovar seu mandato como Diretor Presidente da Companhia para o próximo ciclo. A partir de 29 de março, Ricardo Bottas, atual Diretor Vice-Presidente de Controle e Relações com Investidores assumirá a presidência.

O Conselho de Administração convidou o Portella para participar do Conselho de Administração da companhia, compondo a chapa a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, prevista para 29/03/2021. Bottas está na SulAmérica há mais de 5 anos, inicialmente como Diretor Financeiro e desde 2017 como Diretor Vice Presidente de Controle e Relações com Investidores da Companhia. Ele é administrador de empresas com especialização em finanças corporativas, com mais de 23 anos de experiência em companhias abertas nas indústrias de seguros, energia elétrica, petróleo e gás e em firma de auditoria.

“O ano 2020 foi provavelmente um dos mais desafiadores da nossa história, mas conseguimos superá-lo com uma organização reposicionada, com foco em Saúde Integral, cada vez mais conectada e digital, condições que nos permitiram manter nossa posição de destaque no mercado. Mas o mais importante neste período, sem dúvida, foi conseguirmos garantir a saúde e segurança de nossos colaboradores e parceiros de negócios, assim como a continuidade dos serviços e atendimentos aos nossos mais de 7 milhões de clientes. E iniciamos 2021 com a transição da Presidência da Companhia, em um processo consistente e organizado e que garantirá a continuidade de nossas operações buscando acelerar ainda mais a execução da estratégia definida pelo Conselho de Administração”, declara Gabriel Portella, atual Presidente da SulAmérica.

A conclusão de importantes movimentos estratégicos em 2020, com destaque para a aquisição da Paraná Clínicas e a conclusão da venda da operação de automóveis e ramos elementares, reforçou o posicionamento da Companhia focada em Saúde Integral, com soluções voltadas para todos os aspectos da saúde dos seus clientes, seja física, emocional ou financeira. “A estratégia da Companhia, baseada no pilar de Saúde Integral, busca ampliar cada vez mais a qualidade de nossos produtos e serviços para nossos clientes, direciona a aceleração do desenvolvimento orgânico e inorgânico da Companhia, o acesso a novos mercados e à estrutura de capital necessária para suportar essa estratégia de crescimento”, afirma Bottas.

A SulAmérica registrou receitas operacionais de R$ 15 bilhões nos primeiro 9 meses de 2020, crescimento de 6,2%, atuando nos segmentos de saúde, odontologia, seguros de vida e Previdência. Adicionalmente, sua gestora e administradora de recursos, a SulAmerica Investimentos, encerrou o 3º trimestre de 2020 com R$ 46 bilhões em ativos sob gestão.

K.L.

