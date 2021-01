O economista Renan Pinto, de 38 anos, assume o cargo de CFO do Qsaúde. O executivo veio da Gerdau, onde ocupava o cargo de Diretor Sênior de Tecnologia e Transformação Digital (CIO/CDO nas siglas em Inglês) na operação da empresa na América do Norte. No seu último ano, acumulava também a função de Diretor Financeiro da operação da Gerdau no Peru. É com essa ampla bagagem em finanças corporativas e em cultura tecnológica que o executivo desembarca de Tampa, na Flórida, para São Paulo.

“Liderar a transformação digital de uma grande companhia e fazer captação para startups foram desafios que me deram uma visão ampla sobre a importância de se ter uma cultura corporativa voltada à tecnologia”, diz Renan, que é natural do Rio de Janeiro, formado em Economia pelo IBMEC e tem mestrado em Administração pela Stanford Graduate School of Business.

De volta ao Brasil depois de acumular 10 anos de experiência internacional, o economista está animado com o novo desafio, agora no setor da saúde suplementar. “O modelo de negócios do Qsaúde já nasceu digital. Mas queremos fortalecer esse DNA em todas as áreas, inclusive na financeira. Chego para somar minha experiência em finanças corporativas e com ambiente digital ao modelo de negócios, visando impulsionar resultados por meio da tecnologia”, afirma.

Isso significa, de acordo com o executivo, trazer mais eficiência operacional, melhorar continuamente os indicadores de qualidade, além de aprimorar de forma perene a jornada dos clientes e profissionais da saúde dentro do plano.

Renan tem vasta vivência internacional em finanças corporativas, fusões e aquisições, tesouraria e estratégia. Como Diretor Sênior de Tecnologia e Transformação Digital na Gerdau América do Norte, esteve à frente de um time de 50 profissionais de análise de dados, nuvem, arquitetura, entre outros. Também era responsável pelo relacionamento com grandes fornecedores de tecnologia, como SAP, IBM e Accenture.

Além disso, foi chefe de Planejamento e Análises Financeiras na startup Beepi.com, em Mountain View, na região do Vale do Silício na Califórnia. A empresa oferecia um marketplace P2P (peer-to-peer) online para a compra e venda de carros usados. Era responsável ainda pelo planejamento financeiro e rodadas de investimento, análises e modelos financeiros para levantamento e captação de fundos. A mesma função ele ocupou anteriormente na Gerdau Brasil, onde fazia planejamento financeiro estratégico da unidade de negócios que tinha receita de U$ 7 bilhões. Renan também passou como executivo da Gerdau pela Índia, na cidade de Bangalore, onde ficou por dois anos e meio, e Peru, liderando times na América Latina, Ásia e América do Norte em um trabalho focado no desenvolvimento de pessoas, conhecimento estratégico e de negócios.

No Qsaúde, Renan chega para reforçar o time de executivos experientes que está sendo montado pelo CEO da empresa, José Seripieri Junior. Em dezembro, Junior trouxe da Hapvida o médico cirurgião cardiológico Anderson Nascimento como vice-presidente executivo. Até novembro, Nascimento era o superintendente Nacional da Rede Própria Hapvida e ainda foi superintendente na Prevent Senior, onde trabalhou por 14 anos.

N.F.

Revista Apólice