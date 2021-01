A Qualicorp anunciou recentemente a ampliação da venda nacional para os corretores de seguros. Com o objetivo de seguir valorizando o profissional de vendas, que contribui para o acesso da população à saúde privada, a administradora oferece aos corretores dos quatro cantos do País mais oportunidades de vender, com novos produtos, mais customizados e acessíveis para a população de diferentes regiões brasileiras.

A novidade permite que o corretor possa vender para todo o Brasil, independentemente do estado em que resida

“Buscamos constantemente estreitar nossa relação com o corretor de seguros, que é essencial para a companhia. Com a ampliação da venda nacional, ofereceremos a eles mais oportunidades, pois o corretor pode estar em Porto Alegre, utilizar o aplicativo e vender o plano de saúde para alguém que está em Salvador, por exemplo”, afirma Alessandro Courbassier, diretor Comercial Brasil – Adesão e PME da administradora.

Foco no corretor

A Qualicorp tem desenvolvido uma série de iniciativas para solidificar a parceria com os mais de 43 mil corretores parceiros. Uma das ações foi a implantação da venda digital, sem a necessidade de clientes e funcionários saírem de casa e sem impactos no prazo para a conclusão da compra. Essa modalidade de venda já corresponde a 100% dos planos que a companhia comercializa.

Além disso, montou uma estrutura com superintendentes regionais para otimizar a atuação em cada região, sem deixar de respeitar as características locais. Criou o Fundo Solidário TamoJunto de R$ 2 milhões para amparar corretores parceiros diagnosticados com Covid-19.

Para este ano, a Qualicorp anunciou algumas novidades durante o TMJ Live Fest, realizado em dezembro. Entre os destaques, estão a expansão da parceria com o Grupo Notre Dame Intermédica (GNDI) para todos os canais de venda da empresa; o TamoJunto Corretor, novo programa de relacionamento com os corretores; e o lançamento da Qualiplay, primeira rádio digital com funcionamento 24 horas por dia com foco no profissional de vendas; entre outras novidades.

N.F.

Revista Apólice