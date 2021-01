Qsaúde lançou uma promoção especial para os corretores que atuam com a venda de planos de saúde na capital paulista. Para cada plano individual vendido entre janeiro e março de 2021, o corretor poderá receber uma comissão de até 200% da corretora cadastrada. Os detalhes do cadastramento para que o profissional possa atuar como ConsultorQ estão no site da empresa.

A novidade chega no momento em que os brasileiros estão recebendo boletos de mensalidade de seus atuais planos de saúde bem mais caros por conta do impacto da suspensão da cobrança do reajuste entre setembro e dezembro do ano passado. A medida foi adotada em função da pandemia do novo coronavírus. Agora, já nos primeiros dias de janeiro, as operadoras passaram a cobrar, em até 12 parcelas, os valores que ficaram suspensos nos últimos quatro meses de 2020. “A iniciativa é uma demonstração de que a operadora quer andar de mãos dadas com o corretor, ainda mais agora que as pessoas estão sentindo no bolso o peso dos reajustes dos seus planos de saúde”, diz Anderson Nascimento, vice-presidente Executivo do Qsaúde.

A operadora iniciou suas operações investindo no plano individual, que tem o reajuste anual fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O valor do aumento dessa modalidade de plano chega a ser mais de duas vezes menor que o aplicado pelas operadoras que comercializam os planos empresariais, principalmente, os coletivos por adesão. “O plano individual é a opção que garante mais segurança ao cliente porque o seu reajuste é regulado pela ANS”, afirma Nascimento.

Com uma rede de atendimento que tem os melhores hospitais do Brasil, que estão localizados em São Paulo, a nova operadora só comercializa individuais para atender, inicialmente, a população da capital paulista. Todos os ClientesQ têm acesso aos Médicos de Família da Clínica Einstein e Hospital Alemão Oswaldo Cruz já no plano de entrada. A empresa chegou também com um novo sistema de atendimento, voltado para o cuidado personalizado e prevenção. Cada cliente tem o seu próprio médico de família, que acompanha seu histórico. Há ainda o acompanhamento dos GuiasQ de Saúde, um time de enfermeiros e auxiliares de enfermagem que acompanham toda jornada de saúde do cliente no plano.

A Qsaúde foi lançada em 18 de outubro do ano passado e é novo investimento de José Seripieri Junior no mercado de Saúde Suplementar.

