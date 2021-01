O PortoPlus, novo programa de fidelidade e relacionamento da Porto Seguro, chegou com uma série de benefícios para os clientes, corretores e prestadores de serviço. Por meio de uma plataforma unificada, com um ambiente de navegação mais fácil e intuitivo, será possível acumular pontos e trocá-los por produtos e serviços da seguradora, além de viagens, fazer doações entre outras possibilidades.

As mecânicas para acúmulo de pontos continuam as mesmas: para os clientes, as compras no Cartão Porto Seguro ou investimentos por meio da plataforma Conquista (ambiente digital com soluções integradas em investimentos, seguros e crédito) geram pontos; no caso de corretores, são as campanhas de incentivo que bonificam; e para os prestadores de serviço, atividades como capacitação.

Segundo Felipe Milagres, diretor de Clientes e Digital da empresa, o resgate funciona de forma simples e já conhecida. “A maior vantagem do PortoPlus é a possibilidade de agregar pontos de diferentes fontes, ou seja, um cliente do Cartão Porto Seguro e que também é participante do Conquista tem seus pontos somados”, diz. “Dessa forma, o consumidor acumula os pontos e, quando entende que tem uma boa quantidade, escolhe um produto ou serviço e solicita a troca. Caso não tenha pontos suficientes para o que deseja, poderá complementar com dinheiro”, completa.

Para Ricardo Kaoru, diretor do Porto Seguro Financeira, a integração veio para beneficiar e agregar mais vantagens para os 2 milhões de clientes do Cartão. “Nossos consumidores terão ainda mais benefícios, com maior variedade de parceiros e mais facilidade para resgatar os pontos”, afirma.

Com a unificação das plataformas, tanto os benefícios quanto os pontos acumulados passam a ser gerenciados de forma única e integrada. “Queremos incentivar a fidelização e conceder aos nossos clientes, corretores e prestadores de serviço uma nova experiência, proporcionando visão integrada de seus pontos e a efetiva utilização em um único lugar, maximizando suas recompensas”, diz Milagres. “Em breve os consumidores que possuem outros produtos na Porto Seguro, além do Cartão de Crédito, serão beneficiados com a integração de mais duas outras plataformas estruturadas no processo de compra com desconto em mais de 150 parceiros, potencializando os benefícios para o participante do PortoPlus”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice