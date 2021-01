O atípico ano de 2020 trouxe recortes importantes sobre a relação do brasileiro com a saúde emocional. Sites de buscas registraram uma alta considerável nas pesquisas sobre o tema durante o ano passado (o Google, por exemplo, registrou aumento de 98% nas buscas no país em comparação à série histórica de 10 anos). Perguntas sobre como lidar com a ansiedade e a depressão estiveram entre as mais recorrentes.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o segundo país do mundo com maiores índices de depressão e ansiedade. Segundo a entidade, cerca de 12 milhões de brasileiros sofrem com a doença, enquanto 20 milhões de cidadãos são afetados pela ansiedade. Sabendo disso, a Porto Seguro reforçou neste Janeiro Branco (mês de conscientização sobre a saúde mental) a importância com relação a este tema.

Por meio de iniciativas destinadas ao público final, o segmento de Saúde da companhia elaborou uma série de publicações nas redes sociais sobre o tema. Além disso, o segmento Vida também apoiou o Janeiro Branco, destacando o pilar de cuidado emocional, que é um dos seus focos para acompanhar os clientes durante toda a vida e suas transições.

Marcelo Zorzo, diretor-executivo de Saúde, Odontológico e Ocupacional da companhia, destaca algumas das iniciativas da seguradora nestes segmentos relacionadas ao tema. “O Porto Seguro Saúde sempre teve comprometimento com a saúde e bem-estar dos seus segurados e o reflexo disso são os inúmeros programas desenvolvidos para prevenção e promoção à saúde, que acompanham diferentes fases e desafios da vida”.

Zorzo destaca a preocupação da companhia na promoção à saúde emocional, com iniciativas como os diversos programas oferecidos e a parceria com a Psicologia Viva, startup acelerada pela Oxigênio Aceleradora, do grupo Porto Seguro. “Esses programas têm o objetivo de valorizar um desenvolvimento emocional saudável e o bem-estar das pessoas. Além disso, disponibilizamos aos nossos segurados uma plataforma de atendimento psicológico online, por meio da Psicologia Viva”, diz o executivo.

A Psicologia Viva conta com mais de 3 mil psicólogos referenciados para cuidar da saúde emocional, 24 horas por dia e sete dias por semana. A plataforma possibilita direcionar a sessão para os diversos temas à disposição como família, relacionamento afetivo, estresse, ansiedade e desenvolvimento profissional. Em 2020, o ano marcado pelo isolamento social em virtude da pandemia do Covid-19, a plataforma registrou um aumento de quase 500% do número de atendimentos em comparação ao ano anterior, o que reforça a importância do tema

O Programa de Saúde Emocional possibilita que os segurados tenham diversos níveis de apoio à saúde mental e emocional, oferecendo ações personalizadas de acordo com a necessidade da empresa ou indivíduo para auxiliá-lo na identificação de recursos para seu tratamento através de profissionais especializados. O atendimento é realizado via telefone ou online e o usuário recebe todas as orientações para avaliação, recomendação e tratamentos.

A companhia ainda conta com o Porto Mais Saudável, programa que oferece monitoramento à distância com nutricionistas e educadores físicos que conduzem a inserção de hábitos mais saudáveis, impactando positivamente na saúde, no bem-estar e reduzindo os riscos a médio e longo prazo. Além disso, o Programa Saúde Mais oferece cuidado às queixas clínicas e observa questões psicológicas, com o acompanhamento de um médico de família.

N.F.

Revista Apólice