A Sompo Seguros S.A acabou de lançar a Sompo Pay, uma plataforma integrada que vai permitir aos clientes utilizar os pontos acumulados na Livelo no resgate do prêmio do Seguro Sompo Auto. Já na cotação, é disponibilizado ao corretor de seguros as propostas com os valores dos prêmios do seguro. Estas propostas poderão ser apresentadas aos clientes nas versões integral e com desconto por meio da utilização dos pontos disponíveis na conta Livelo do segurado, caso tenha saldo de pontos a resgatar.

“A plataforma Sompo Pay é inovadora e chegou para trazer muito mais facilidade para os clientes aproveitarem seus pontos, com um diferencial bastante relevante em sua proposta e negociação. O segurado tem a opção de utilizar os pontos Livelo para resgatar parte do prêmio de seguro e o restante por meio de cartão de crédito. Ou ainda, caso a pontuação cubra o valor total do prêmio, não será necessário dispender de qualquer desembolso”, observa Marco Aurélio dos Santos, superintendente financeiro da seguradora.

A Livelo é um dos maiores programas de recompensas do Brasil e oferece aos seus mais de 20 milhões de clientes diferenciais como app e site intuitivos, o que torna a experiência de acúmulo e resgate descomplicada, portfólio de resgate com mais de 800 mil produtos, serviços e experiências, além de permitir acúmulo de pontos em compras em lojas físicas e resgate de recompensas via QR Code diretamente nos estabelecimentos comerciais. Em 2020, a empresa também expandiu seus negócios ao firmar importantes parcerias.

“A Livelo oferece aos parceiros soluções que fortalecem a proposta de valor para os seus clientes. 2020 foi um ano intenso para nós na frente de negócios B2B e já iniciamos este ano a todo vapor junto da Sompo Pay. Essa ampliação de portfólio resulta em mais uma opção para o cliente usar seus pontos como quiser, até mesmo na proteção de seu patrimônio. Com essa oportunidade, é possível poupar gastos”, pontua Marcelino Cruz, diretor de Relações Comerciais e Trade Marketing da companhia.

Vale considerar que a opção de resgate por meio da plataforma Sompo Pay só é exibida caso o segurado tenha pontos disponíveis. “O lançamento da plataforma é mais uma iniciativa da seguradora que viabiliza ferramentas que agregam ainda mais valor e economia ao segurado no momento da aquisição do seguro auto ao mesmo tempo em que abre mais oportunidades de negócios para os corretores de seguros por meio de uma ferramenta prática e eficiente”, acrescenta Sven Robert Will, diretor Executivo Financeiro da Sompo Seguros. “As tecnologias recentes já nos trazem recursos para viabilizar maneiras diferenciadas em termos de meios de pagamento que incrementam a jornada do cliente junto à companhia e contribuem para que nossos parceiros corretores de seguros desenvolvam mais negócios de uma forma ainda mais dinâmica”, complementa.

N.F.

Revista Apólice