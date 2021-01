Uma pesquisa realizada pela Fenacor indicou que o mercado de seguros está mais otimista neste início de ano, mesmo diante das incertezas no cenário econômico e do agravamento da pandemia do coronavírus. Em janeiro, o Índice de Confiança e Expectativas do Setor de Seguros (ICSS), calculado a partir dessa pesquisa, subiu pelo quarto mês consecutivo, atingindo a marca de 119,9%. “A expectativa média atual das empresas do setor é a de que, com o avanço da vacinação ao longo do ano, a situação aos poucos vá se normalizando, com a consequente melhoria dos números econômicos”, comenta o consultor Francisco Galiza, responsável pela pesquisa.

A pesquisa indicou que o otimismo prevalece, principalmente, entre corretores e seguradores. Apenas os resseguradores demonstraram certo pessimismo quanto às perspectivas do setor para os próximos meses.

O Índice de Confiança e Expectativas das Seguradoras (ICES), por exemplo, aumentou para 120,7% em janeiro, 0.5 ponto percentual acima do apurado em dezembro do ano passado.

Os corretores de seguros estão ainda mais otimistas, como sinaliza o ICGC, (Índice de Confiança e Expectativas das Grandes Corretoras) que avançou para 125 neste mês de janeiro.

Em contrapartida, o ICER (Índice de Confiança e Expectativas das Resseguradoras) caiu de 114,2% para 113,8% entre dezembro e janeiro.

A seguir, os últimos indicadores obtidos.

Indicador Set.20 Out.20 Nov.20 Dez.20 Jan.21 ICES 99,7 107,2 117,1 120,2 120,7 ICER 87,5 99,5 102,3 114,2 113,8 ICGC 105,7 111,1 115,8 124,5 125,4 ICSS 97,4 105,8 111,5 119,5 119,9

a) Crescimento da Economia Brasileira (projeção para os próximos 6 meses)

Avaliação (%) Seguradoras Corretoras Resseguradoras Muito Melhor 0 0 17 Melhor 46 58 17 Igual 46 37 49 Pior 8 5 17 Muito Pior 0 0 0 Total 100 100 100

b) Rentabilidade do seu setor (projeção para os próximos 6 meses)

Avaliação (%) Seguradoras Corretoras Resseguradoras Muito Melhor 0 0 0 Melhor 42 53 33 Igual 46 47 50 Pior 12 0 17 Muito Pior 0 0 0 Total 100 100 100

c) Faturamento do seu setor (projeção para os próximos 6 meses)

Avaliação (%) Seguradoras Corretoras Resseguradoras Muito Melhor 8 0 0 Melhor 50 47 33 Igual 34 53 67 Pior 8 0 0 Muito Pior 0 0 0 Total 100 100 100

N.F.

Revista Apólice