Recente uma pesquisa do Ibope apontou que ter um plano de saúde é o 3º maior desejo do brasileiro, atrás apenas de educação e moradia própria. Para 97% dos brasileiros, o plano de saúde é um fator altamente decisivo na hora de aceitar um emprego. Ao todo, a oferta desse benefício foi considerada “muito importante” para mais de 80% dos consultados para decidir entre um trabalho ou outro.

Considerando esse cenário, a fim de apoiar corretores e gestores de RH em suas tomadas de decisão, a Omint realizou uma curadoria aprofundada com pesquisas e informações referenciadas de mercado, reunidas num e-book que apresenta 10 dicas indispensáveis para a contratação de um plano de saúde empresarial. O arquivo completo está disponível para download no link.

O material representa um valioso insumo para corretores, apoiando-os na venda consultiva por meio de informações que os ajudarão a propor produtos e soluções que estejam de acordo com as necessidades de cada cliente ou prospect. Por sua vez, os próprios gestores de RH também poderão baixar e consultar conteúdos que, com o amparo de um corretor qualificado, os ajudarão na escolha do melhor benefício para sua empresa.

“Durante nossas conversas tanto com parceiros de vendas quanto RHs, detectamos que, na hora de fechar negócio, há uma série de dúvidas sobre a melhor escolha para um bom plano de saúde. Com o objetivo de dar suporte nessa tomada de decisão, elaboramos um material robusto com dicas preciosas que geram valor para ambas as partes”, afirma o diretor Comercial e de Marketing da Omint, Cícero Barreto. “Para o corretor que se posiciona como um consultor entre seus clientes e prospects, esse e-book reforça seus argumentos e colabora para uma ‘hora da verdade’ consistente. Já para os RHs, trata-se de um importante apoio que os ajuda a gerar valor tangível à gestão de sua empresa, colaborando na atração e retenção dos melhores talentos do mercado e na avaliação de tudo o que realmente importa na contratação de um benefício relevante como o plano de saúde”, conclui.

