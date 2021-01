2020, sem dúvida, foi um ano bastante desafiador. Os impactos econômicos decorrentes da pandemia exigiram de todo o mercado, e seguirão demandando nesse novo ano, soluções e adaptações a uma nova realidade. Costumo dizer que são nos momentos de crise que precisamos nos reinventar e buscar novas possibilidades de negócios. Encontramos no segmento de Vida, que vem crescendo significativamente nos últimos anos e superando, por exemplo, o seguro Auto em prêmios emitidos, a oportunidade de inovarmos mais uma vez.

Recentemente, lançamos o HDI Vida PME, fruto de uma parceria muito promissora com a Icatu Seguros. A oferta desse primeiro produto no segmento Vida vem garantindo aos corretores a possibilidade de incrementarem suas atividades e ampliarem as carteiras em que atuam, por meio de recomendações assertivas e indicação de coberturas e soluções mais adequadas a cada perfil de segurado. A ideia é que possam aproveitar sua base de clientes corporativos para oferecer um produto que tem tido cada vez mais aceitação, principalmente entre as pequenas e médias empresas.

Esse é um mercado com muita força e representatividade, visto que, de acordo com a consultoria Empresômetro, 70% dos 20 milhões de empreendimentos no Brasil são de pequeno porte, o que reforça a presença massiva desses negócios e sua contribuição para a economia. Nesse sentido, não podemos deixar de ofertar soluções simplificadas que atendam diretamente as necessidades desse segmento tão relevante.

Com o seguro de Vida, por exemplo, os pequenos e médios empresários têm a oportunidade de reforçar o pacote de benefícios de seus colaboradores de forma simples e sem burocracia e, com isso, valorizar e reter seus talentos. Outra vantagem desse produto é a possibilidade que o empreendedor tem de deduzir do Imposto de Renda os pagamentos efetuados do seguro, e o funcionário passa a contar com coberturas básicas de Morte e Morte por Acidente, além de coberturas adicionais e assistências que podem somar até 14 opções de benefícios extras aos segurados.

Hoje, apenas cinco meses após o lançamento do produto, conquistamos o expressivo número de 26 mil vidas seguradas pela nossa companhia. É por isso que quero chamar a atenção dos nossos corretores parceiros para fazerem uso de sua visão de negócios com o objetivo de identificar oportunidades de crescimento ofertando esse novo produto. Diante de tantas adaptações pelas quais nosso mercado vem passando, percebo que é imprescindível trazer novidades para o setor, e esse é um compromisso que a HDI segue cumprindo. Vejo, para o futuro, um caminho de muito trabalho e dedicação para ser trilhado nos próximos meses, em busca de crescimento e inovação, e tenho plena convicção de que, juntos, estaremos mais perto de construir um cenário próspero e promissor.

* Por Alexandre Mandaji, superintendente de Riscos Comerciais e Resseguro da HDI Seguros