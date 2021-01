A América Latina passa a contar com uma nova startup de presença global, a Nion. O objetivo da empresa, cujo CEO na região será Thiago Soares, é impulsionado por modelos de negócios replicáveis globalmente, cocriação de iniciativas digitais para o universo de seguros e inspirar o mercado através da comunidade de profissionais que tenham o desejo de transformar o futuro da indústria de seguros.

“Hoje, umas das principais tendências no setor segurador é a transformação digital, com foco na “expectativa do cliente”, afirma Soares. “Ao invés de criar um produto dentro da empresa e depois oferecer ao cliente final, as seguradoras estão trabalhando para analisar a necessidade do consumidor e, depois, desenvolver um serviço. É uma mudança importante no segmento e queremos auxiliar as insurtechs a empregarem suas inovações”

Tendências no mundo dos seguros

Para aportar essas inovações e parcerias com sucesso na América Latina, a Nion contará com três pilares de atuação: centro de soluções no mercado de seguros, focado em inovações e transformação digital; centro de aprendizado por intermédios de cases compartilhados, eventos e webinars com especialistas; e uma rede de relacionamento internacional para auxiliar empreendedores a expandirem sua presença globalmente.

As principais tendências do mundo dos seguros são as insurtechs apoiando o mercado tradicional com o objetivo de adotar a metodologia do “customer centricity”, bem como, oferecer o efeito WOW do cliente. A estrutura internacional da startup poderá contribuir com insurtechs, seguradoras e profissionais de seguros a potencializar sua preparação para o futuro da indústria.

Parcerias no Brasil já se iniciam em diversas áreas notadamente inovadoras

No Brasil, a Nion já está atuando com seguradoras e insurtechs. Um exemplo é o Grupo Viseu, empresa especializada em automação e redução de custos, com a profissionalização de sistemas e melhorias de resultados em métodos de trabalho.

“Como o mercado de seguros em sua grande maioria atua de forma tradicional, a empresa veio para apoiar ainda mais este ecossistema de insurtechs, acelerando a transformação digital do segmento de insurance. Dentro desse contexto nós, como especialistas em Digitalização e Automação de Processos, nos juntamos a essa missão trazendo as melhores tecnologias e melhores práticas globalmente aplicadas para o mercado Nacional e Latam”, afirma João Simão, sócio-diretor do Grupo Viseu.

