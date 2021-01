A Mitsui Sumitomo e o C6 Bank firmaram parceria para ofertar seguro para pequenas obras com cobertura para danos físicos e de responsabilidade civil aos mais de 1,5 mil pontos de varejistas de materiais de construção credenciados pela PayGo, empresa de meios de pagamentos do banco digital.

“Estamos muito otimistas com esta parceria, que começa com um projeto para levar um produto inovador de Pequenas Reformas aos varejistas de materiais de construção”, diz Hélio Kinoshita, vice-presidente da Mitsui.

Fabio Basilone, que lidera há um ano a transformação de seguros no C6, afirma que a atuação do banco em seguros é também inovadora. “Estamos em conversas com mais de 50 empresas do setor de seguros. A Mitsui foi uma das parceiras escolhidas por nos trazer tecnologia para as soluções que precisamos. O seguro chega ao consumidor na hora que ele precisa”, afirma o executivo, que atua no mercado segurador há mais de 30 anos.

A oferta ao consumidor será feita no momento do pagamento da compra e administrada pelo corretor do varejista. A startup do C6, a Edutch, será responsável pelo treinamento dos vendedores para que eles façam uma oferta consultiva e consciente aos clientes. Segundo ele, o corretor é parte da estratégia para o mercado que tem grande potencial de crescimento, pois a penetração do produto é baixa. “Ao mesmo tempo, é um mercado em que a tecnologia ainda não redesenhou totalmente a oferta e esta é uma grande oportunidade para o corretor apresentar outras soluções e aumentar a rentabilidade da carteira”, acrescenta Basilone.

“Estamos preparados para atender demandas inovadoras e levar soluções para bancos, fintechs, startups e marketplaces que buscam produtos modernos, com pagamento por uso. Neste caso do C6, o seguro protege o dia a dia da obra, o empreiteiro e o cliente que compram de picadinho. A cada compra ela terá um valor de cobertura e saberá exatamente o que comprou. São coberturas pequenas e assim dilui o seguro também. A cada etapa se compra uma cobertura básica para o momento da obra e se tiver acidentes, recebe a indenização da mesma maneira com que comprou, de forma simples e ágil”, ressalta Kinoshita.

