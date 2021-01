Tão fundamental quanto a administração do negócio é a gestão de pessoas, responsáveis pela execução de qualquer plano de ação. “Contratar o profissional errado prejudica o desenvolvimento do time, além de aumentar os custos com demissão e desperdício de tempo. Já uma contratação assertiva potencializa a execução das atividades geradoras de oportunidades”, afirma Bruna Garcia, especialista em comportamento humano e negócios de seguros e fundadora da Megaluzz Desenvolvimento de Negócios, empresa focada em recursos humanos e qualificação de pessoal para o setor de seguros.

Pensando no RH estratégico, ela desenvolveu sua própria Metodologia de Alta Performance para realizar processos seletivos com assertividade acima da média. “Líderes e liderados são movidos pelas suas emoções, por isso a maioria das pessoas contratadas por suas capacidades técnicas são desligadas pelos seus comportamentos. Assim, é fundamental verificar não somente as competências técnicas, mas também as comportamentais, que é o essencial para um bom trabalho”, explica a gestora.

O trabalho é alinhado ao planejamento estratégico é da empresa cliente. “O RH estratégico enxerga os profissionais de maneira estratégica, utilizando dados reais para tomar decisões acertadas e melhorando seus processos com tecnologia. É crucial para o crescimento, rentabilidade e sucesso da empresa, porque identifica as pessoas que, no time, realmente vão ter condições de fazer com que o planejamento aconteça”. A partir da seleção tem início outra área de atuação da Megaluzz, que abrange o desenvolvimento da liderança e da equipe. “A gestão estratégica de pessoas começa no processo de recrutamento e seleção e termina em um ciclo contínuo e constante de desenvolvimento dos mais altos níveis gerenciais”, afirma Bruna Garcia.

Para quem está buscando recolocação no mercado de seguros, a Megaluzz também faz um trabalho de divulgação de vagas e disponibilização de currículos. O acesso aos processos seletivos está disponível no link.

