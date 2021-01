Atenta às necessidades dos seus assessorados e com o objetivo de melhorar a performance de vendas dos corretores de seguros, a Baeta Assessoria indica o marketing digital como uma das ferramentas para incrementar o número de clientes na corretagem. Ele possibilita o aumento da rede de captação, o fortalecimento da marca e a realização de melhores vendas através dos canais digitais (blogs, sites, motores de busca, mídias sociais, email e outros). Mas como o corretor pode inserir o marketing digital no seu processo profissional? Para isso, a assessoria nomeou a parceira Segbox para falar sobre o assunto.

De acordo com a Segbox, uma das partes mais importantes do marketing digital é o conteúdo para posts de redes sociais, especialmente para corretores de seguros. Entre os pontos a serem destacados está o Marketing de Conteúdo, que abrange um conjunto de estratégias e técnicas que visam transmitir informações sobre a corretora, educar os segurados, atrair leads para a sua base e engajar, envolver e reter clientes.

“Quando você desenvolve conteúdo, dá um motivo para ser seguido, visitado e tem chance de fazer novos clientes. Porque quem se interessa pelo que você diz, se interessa pelo que você vende. É importante saber o que o cliente pensa, suas dores, desejos e dúvidas”, explica João Arthur Baeta Neves, diretor da empresa.

Segundo Neves, o perfil do consumidor mudou: as pessoas estão mais propensas a fazerem negócios com marcas e empresas que tenham voz e personalidade. O executivo explica que fazer apenas posts apelativos de venda de seguros, não atrai clientes.

“Em vez de fazer um post com o tema ‘compre seguro auto’ que tal um sobre ‘Cinco dicas para evitar multas de trânsito’ ou ‘Descubra como economizar combustível’? Esse tipo de conteúdo é interessante para motoristas e se eles perceberem valor nos seus posts, se tornarão seus seguidores e no momento em que realmente precisarem renovar ou comprar um seguro verão você como referência”, comenta Neves.

Outra dica importante é manter frequência nas postagens. Então, é preciso ter um calendário, seguir uma programação com planejamento, para se manter ativo com posts relevantes.

A Segbox indica que os corretores usem suas próprias rotinas para criar conteúdo de post. “Use as perguntas de seus próprios clientes e leads e quais são suas principais dúvidas e curiosidades sobre seus produtos para começar a criar os conteúdos. É necessário descobrir exatamente o que a sua audiência está procurando e entregar da melhor forma. Quanto mais pesquisas fizer, mais ideias de conteúdo relevante irão surgir”, aconselha o executivo.

Outra etapa fundamental é a distribuição de conteúdo, que pode ser, por exemplo, no formato de vídeo, post no feed ou sequência de stories para registrar no destaque do Instagram. E para finalizar, a empresa lembra que ter uma identidade visual única é um diferencial importante para se destacar dos demais e ser memorizado pelos seguidores. Para isso, os posts precisam seguir um padrão, de preferência, que seja de acordo com as cores e identidade da sua marca do logo. Afinal, as mídias sociais são uma ferramenta poderosa não só para se comunicar com seu público e divulgar sua corretora, mas para vendas também.

