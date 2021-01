A MAG Seguros acabou de anunciar a renovação do patrocínio da Copa do Brasil para a temporada 2021. Em 2020, a companhia foi a primeira seguradora do país a patrocinar a competição.

“O patrocínio se mostrou muito positivo durante o ano de 2020 e contribuiu com o aumento do conhecimento da marca da MAG Seguros para todo território nacional e em horário nobre, o que impactou mais de 75 milhões de brasileiros segundo dados oficiais da Copa do Brasil”, explica Nuno Pedro David, CMO da seguradora.

Vale destacar que a companhia recebeu a chancela de patrocinadora da volta segura do campeonato, em agosto, e foi responsável pela criação do prêmio Fair Play, direcionado para o time que apresentar o melhor comportamento em campo ao fim da edição.

O calendário deste ano da competição, que é conhecida como a mais democrática do Brasil por contemplar clubes das séries A, B, C e D, terá início em março. A temporada de 2020 terá a grande final disputada entre Grêmio e Palmeiras.

O acordo de patrocínio garantirá à empresa visibilidade com painéis de LED ou placa estática em todos os mais de 100 jogos da Copa, além das ativações em redes sociais, ingressos para jogos, ativação em estádios e chancela de patrocinador oficial.

“Estamos cada vez mais nos aproximando dos esportes e sendo a seguradora referência deste nicho. Além do patrocínio à Copa do Brasil, temos o ex-atleta Jakson Follmann como embaixador da MAG Seguros e somos a patrocinadora dos esportes olímpicos do Flamengo, clube que revela muitos talentos”, finaliza David.

N.F.

Revista Apólice