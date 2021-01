A MAG Seguros realizou a premiação da tradicional campanha Galo de Ouro na última sexta-feira, 8 de janeiro. A cerimônia aconteceu, pela primeira vez na história em quase 50 anos, de forma 100% online.

Sob o comando dos jornalistas Phelipe Siani e Mari Palma, da CNN, os 21 vencedores do prêmio, entre corretores parceiros da MAG e funcionários de vendas, foram revelados no momento da premiação. Quando houver viabilidade, em função do cenário mundial, os campeões realizarão uma viagem com acompanhante para a Austrália.

“O Galo de Ouro é um momento único na companhia. Nessa nossa tradicional premiação, temos a oportunidade de render todas as homenagens a estes profissionais tão importantes que contribuíram para o grande desempenho da seguradora ao longo do ano que passou. Mesmo com a pandemia, fizemos questão de realizar uma grande festa online e com toda a segurança para celebrarmos estas conquistas”, comentou o diretor Comercial da MAG Seguros, Osmar Navarini.

Os mestres de cerimônia também revelaram o tão aguardado destino do Galo de Ouro 2021, que já está valendo: a Tailândia. Ao final da premiação, os telespectadores puderam curtir um show com a cantora Preta Gil.

