A MAG Seguros é uma empresa com alma e propósito claros, que certamente foram fatores essenciais para que chegássemos até aqui, com 186 anos de história e sempre com muita solidez. Isto, somado à nossa inovação, foram elementos fundamentais para que superássemos o momento delicado que o mundo viveu durante o ano de 2020.

Não importa a crise. Ao longo de toda a minha trajetória profissional, nestas situações, eu costumo fazer sempre uma coisa: piso no acelerador. Isso sempre deu certo e não foi diferente nos meses de quarentena. A maior preocupação que temos na nossa companhia é com o cuidado com todos. Principalmente de nossos colaboradores e seus familiares. Por isso, não hesitamos e, em menos de uma semana, colocamos 100% do quadro de funcionários em casa. Não tive temor algum quanto à performance da companhia em home office, porque eu sabia do investimento feito em tecnologia nos últimos anos.

O meu receio era com os nossos corretores que, diferentemente dos colaboradores, não possuem salário fixo. Caso parassem de vender, eles ficariam sem essa renda. Focamos os esforços em dar condições para que eles continuassem vendendo.

Cerca de 90% das nossas vendas de seguro já ocorreram de forma digital em 2019. Então, não tínhamos dúvidas de que era possível atingir a totalidade, mas nem todos estavam preparados, uma vez que eles passariam a atuar em reuniões realizadas em plataformas de conferência digital, o que era uma novidade. Por isso, na primeira semana, treinamos mais de mil corretores.

Ao longo destes meses, criamos muitas ferramentas de treinamento remoto, o que garantiu ao corretor a oportunidade de optar como desejava vender, adaptando o seu trabalho para a sua necessidade. Sabemos que, para os corretores, o tempo é precioso: se deslocar em uma grande capital, como São Paulo ou Rio de Janeiro, pode gastar até duas horas, sendo assim, ele não consegue fazer mais de três visitas por dia, enquanto pela tela de um computador, ele pode triplicar este número.

Também consolidamos o MAG Leads, ferramenta baseada em tecnologia que tem como principal objetivo a captação e a gestão de leads qualificados no ambiente digital. Nosso investimento em inovação nos últimos anos foi essencial para a empresa. Não tenho dúvida de que a MAG Seguros vai se consolidar como uma das maiores seguradoras de vida do país. Hoje, temos os melhores sistemas, processos e, ainda mais importante, temos um grande time. A soma de tudo isso nos ajudará a alcançar resultados cada vez mais expressivos, sempre dentro de nossos propósitos.

* Por Helder Molina, CEO da MAG Seguros