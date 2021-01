Em celebração ao seu aniversário de 186 anos, a MAG Seguros anunciou os projetos patrocinados pela seguradora durante o ano de 2021 nas linhas de cultura, esporte e social.

A empresa é a patrocinadora oficial dos Esportes Olímpicos do Flamengo. O patrocínio acontece justamente em um ano em que o mundo se prepara para a realização dos jogos Olímpicos em Tóquio.

“Nós sabemos o quanto o clube do Flamengo é um grande celeiro de atletas no país e que vem realizando um sólido trabalho na formação destes talentos. Nosso objetivo é contribuir diretamente na vida destes atletas e no desenvolvimento do esporte brasileiro”, explica Mirella Lavrini, superintendente de Marca e Comunicação da companhia.

Pelo terceiro ano consecutivo a MAG Seguros patrocina uma das maiores redes de teatros do país, a Opus Entretenimento, que é responsável pela administração de casas em cinco cidades brasileiras.

A seguradora também patrocina, pelo segundo ano, a Nova Orquestra. Regida pelo maestro Éder Paolozzi e composta por trinta músicos, o grupo tem como proposta promover a democratização e o acesso do público a peças e concertos clássicos.

Ainda neste assunto, a MAG Seguros começa em 2021 o patrocínio ao Instituto Baccarelli, que realiza um importante trabalho de transformação social a partir da música na comunidade de Heliópolis, em São Paulo.

A empresa também é patrocinadora, pelo oitavo ano, das iniciativas voltadas para o desenvolvimento de pesquisa e inovação do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Em Barretos, a companhia patrocina o projeto de criação da rede de Biobancos do Hospital de Amor.

Já em Porto Alegre, o patrocínio é para o projeto Piafi, programa que consiste em uma série de iniciativas desenvolvidas pela Universidade da Terceira Idade da PUC-RS voltadas para a prática de exercício físico de pessoas com mais de 60 anos.

N.F.

Revista Apólice