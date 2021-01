A Liberty Seguros anunciou os resultados de 2020 do Cresça com a Liberty, programa que engloba todas as iniciativas da companhia com foco no público corretor. Em um ano desafiador para todos, a seguradora realizou treinamentos e campanhas para os parceiros a fim de ampliar seus negócios e expandir seus conhecimentos sobre o setor, o que resultou em mais de 20 mil corretores impactados.

Desenvolvimento em primeiro lugar

Antes mesmo da pandemia o compromisso da companhia com a capacitação dos corretores já existia, tendo realizado treinamentos presenciais e online com foco em produtos do segmento de vida, por exemplo, e estratégias para vender seguros online, na Academia Digital entre outros. Durante a pandemia da Covid-19, para que os parceiros não deixassem de se desenvolver e crescer junto à companhia, a empresa lançou diversos treinamentos e cursos online.

Ao longo do ano mais de 47 mil treinamentos foram realizados na Plataforma Online de Treinamento, contabilizando mais de 13 mil corretores treinados, além dos 25 conteúdos inéditos lançados em 2020. Dentre as opções de treinamento disponibilizadas, há mindfulness, planejamento, criatividade e disrupção, dicas de produtividade durante o trabalho remoto, distribuição de tempo e liderança, estes mais focados em auxiliar os corretores no momento de pandemia.

Incentivar para crescer

Outra forma de fomentar o crescimento dos corretores e ampliar seus resultados durante 2020 foram as campanhas de incentivo. Com premiações exclusivas e rankings regionais, a Liberty premiou mais de 7 mil parceiros este ano, além de incentivar o desenvolvimento desses profissionais em diversos segmentos do mercado junto à companhia.

Dentre as principais campanhas realizadas, houve a “Na Vibe do Vida” e a “Com a Vida Ganha”, ambas com foco em capacitar os parceiros no segmento de seguros de Vida e, mais recentemente, a “Venda Turbinada”, criada para reconhecer os corretores no setor residencial, premiando os parceiros com bonificações em cartão de crédito e notebooks.

“Os corretores são peças fundamentais para o sucesso e sustentabilidade do nosso negócio, principalmente em períodos incertos como foi 2020. Por isso, é muito gratificante poder contribuir com o desenvolvimento e a capacitação desses profissionais, que foram tão essenciais para vencermos os desafios da pandemia”, afirma Marcos Machini, vice-presidente Comercial da Liberty Seguros.” Para os próximos anos, a ideia é continuarmos crescendo juntos, apoiando os corretores no sucesso de seus negócios e carreiras “, completa.

N.F.

Revista Apólice