Quando pensamos em seguros para automóveis, as primeiras vantagens e garantias que nos vêm à mente são as básicas: proteção contra roubos e furtos, guincho, assistência nas ruas e estradas, troca de pneu entre outras. O que muitos não sabem é que, em muitos casos, essas apólices englobam diversos outros serviços e benefícios que podem ser de grande ajuda no dia a dia de proprietários de veículos. Até quando não estão utilizando seus automóveis.

A Liberty Seguros compilou quatro exemplos de serviços para ajudar os segurados a aproveitar seu seguro ao máximo!

Coberturas para partes específicas do automóvel

Constantemente, proprietários de veículos passam por sinistros mais leves que podem resultar em danos mínimos aos carros, mas que não atingem o valor da franquia na troca de peças pontuais do veículo. Um bom exemplo é no caso de problemas de quebra de vidros – principalmente no para-brisa, que é uma das partes mais importantes para a segurança do veículo e ao mesmo tempo é o mais delicado dos vidros. Para casos de quebra de vidro, a seguradora oferece as coberturas Vidro Completo e Vidro Completo com Teto Solar.

Ainda falando sobre consertos específicos, a companhia oferece de forma gratuita a cobertura Proteção Pequenos Reparos*, lançada recentemente em parceria com a Maxpar/ Autoglass. Se trata de uma solução em caso de danos de pequeno e médio porte a lataria, desde que não tenha atingido o valor da franquia do veículo, que cobre mão de obra no reparo a sinistros decorrente de colisão que danifique apenas as peças externas de plásticos ou lataria do veículo. Essa cobertura não tem limite no tamanho dos amassados por peça ou na quantidade de peças a serem reparadas e cobra apenas uma franquia por evento, não importando a quantidade de peças a serem reparadas pela mão de obra.

Outro exemplo de vantagem adicional do seguro auto é a Proteção Roda e Pneu, também oferecida em conjunto com a Maxpar/Autoglass e que passou por uma expansão no ano passado, que engloba diversos serviços como troca exclusiva de pneu, roda e substituição do sistema de suspensão em caso de impactos acidentais em guias, meio-fios, blocos de sinalização de pista, buracos, desníveis acentuados, pedras e vidros.

Clube de benefícios

O +Liberty, reformulado em 2020, é um clube de vantagens 100% digital que oferece experiências exclusivas e descontos em mais de 200 empresas parceiras. Os clientes, corretores e funcionários da companhia podem aproveitar esses benefícios até mesmo sem sair de casa, o que se adequa perfeitamente aos tempos em que estamos vivendo.

Assistência Residencial

Outro serviço opcional para clientes auto da Liberty que provavelmente ninguém conhecia é a opção de consertos individuais nas residências dos segurados em caso de sinistro. Estão inclusos cobertura provisória de telhados, chaveiro, eletricista e encanador, além da indicação de profissionais com garantia de qualidade para serviços gerais no imóvel, como marceneiros, pedreiros, pintores, serralheiros e vidraceiros.

Além disso, os segurados contam com a expertise de atendimento da Fácil Assist, empresa de assistência 24 horas que oferece apoio em ocasiões adversas, como socorro em caso de pane elétrica, chaveiro, troca de pneus e muitos outros.

Higienização em caso de alagamento

Todos estamos sujeitos a enchentes, alagamentos e inundações, principalmente na atualidade, uma vez que os desastres naturais podem atingir até mesmo áreas antes consideradas mais seguras. Para situações como essas, a seguradora oferece seguros que cobrem a limpeza interna e externa dos automóveis, além da opção da oxi sanitização, um serviço sustentável de higienização para os veículos com um processo que utiliza ozônio para eliminar odores, bactérias, vírus, mofo e fungos em geral.

N.F.

Revista Apólice

(*) sempre que contratado um dos planos de Vidros