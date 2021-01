A Simple2u, seguradora digital do Grupo Mongeral Aegon lançada em outubro, anunciou Leonardo Lourenço como diretor da empresa. Criada após a aprovação da companhia no Sandbox Regulatório da Superintendência de Seguros Privados (Susep), a empresa marca a entrada do Grupo no mercado de Ramos Elementares, comercializando produtos que vão além de vida e previdência.

Com mais de vinte anos de atuação no mercado de seguros, o executivo possui conhecimento em planos de previdência, seguro de vida e capitalização. Lourenço tem sólida experiência no desenvolvimento de produtos e serviços comercializados em diferentes canais de distribuição, como corretores independentes, e-commerce e parcerias. Ingressou no Grupo em 2005 e já passou pelos cargos de gerente de Produtos, superintendente de Marketing e Produtos e diretor de Serviços de Marketing. Com formação em Administração de Empresas pela PUC, o executivo possui MBA em Marketing pelo Instituto de Administração e Gestão da mesma instituição.

Prevista para entrar em operação no primeiro trimestre de 2021, a Simple2U, além de 100% digital e com portfólio de produtos no modelo on demand, é acessível e centrada no consumidor, permitindo que novos perfis de clientes acessem o mercado de seguros. “Queremos trazer ainda mais poder de escolha e autonomia para os nossos consumidores, com objetivo de oferecer cada vez mais produtos personalizados e moldados às demandas e estilo de vida de cada um”, explica Lourenço.

N.F.

Revista Apólice