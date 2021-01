Para quem planejou começar 2021 investindo em uma especialização, a ENS oferece uma primeira oportunidade logo no início do ano. O MBA Executivo em Negócios de Seguros está com inscrições abertas e tem aulas marcadas para começar em fevereiro.

Ministrado na modalidade online, o curso tem duração de um ano e meio e possibilita a especialização em ramos do mercado de seguros. O programa é composto por cinco módulos, que abordam temas como Estatística, Marketing de Serviços, Comportamento do Consumidor, Marketing de Resultado, Cenários Econômicos, Gestão de Pessoas e Equipes, Negociação e Gestão de Inovação.

No módulo final, o aluno pode escolher o segmento de sua preferência para concluir a capacitação. Há quatro opções: Seguros Gerais, Direito do Seguro, Benefícios e Sob Medida. Neste último, é possível customizar as disciplinas e criar uma ênfase de acordo com as necessidades individuais.

O MBA é coordenado por Camila Braga, pós-doutoranda e doutora em Administração pelo Instituto Coppead/UFRJ, área de Cultura e Consumo.

Para participar do curso da ENS é necessário ensino superior completo. Outras informações podem ser consultadas no link, pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (21) 3380-1524 e (11) 2739-1049, que também são os canais para matrículas.

N.F.

Revista Apólice