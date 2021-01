Desde ontem, 5 de janeiro, a ENS abriu as inscrições para as turmas de 2021 do Curso para Habilitação de Corretores de Seguros (CHCS). Estudantes, profissionais e demais interessados têm a oportunidade de investir em uma carreira de sucesso dentro de um mercado sólido e em constante desenvolvimento.

O CHCS poderá ser cursado de qualquer lugar do Brasil, por meio de aulas online ao vivo. O programa tem duração de sete meses e é composto por três etapas: Capitalização, Vida e Previdência, e Demais Ramos, abrangendo todos os tipos de seguros, como Automóveis, Responsabilidade Civil, Transportes, entre tantos outros. As três habilitações podem ser realizadas juntas ou separadas.

Até 31 de janeiro, está vigente o primeiro período de inscrições, no qual são concedidos 20% de desconto no investimento integral do curso: de R$ 5.924,00, o valor cai para R$ 4.739,20. Há três opções de pagamento: no cartão de crédito, em até 12 vezes sem juros; no boleto bancário, em até oito parcelas, também sem juros; e à vista no boleto, com abatimento adicional de 5%. Nessa última opção, o valor final é de R$ 4.502,24.

A partir de fevereiro, entre os dias 1 e 26, será realizado o segundo período de inscrições. Neste intervalo, o investimento no curso é de R$ 5.924,00, com as seguintes formas de pagamento: no cartão de crédito em até 12 vezes iguais, no boleto bancário em até sete parcelas sem juros, e à vista no boleto, com 5% de desconto (R$ 5.627,80).

Os programas da Escola concedem aos aprovados certificado que permite requerer o registro profissional reconhecido pelo mercado para comercialização e consultoria eficaz de seguros.

Inscrições e mais informações sobre o CHCS 2021 podem ser obtidas no link.

N.F.

