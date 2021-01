Ano novo, novas oportunidades de aprendizado. Com a chegada de 2021, começa também o período letivo na ENS. Em fevereiro e março, três cursos livres estão previstos para acontecer na Sala do Futuro, espaço educacional que conta com tecnologia de ponta e ferramentas para melhor interação entre estudantes e professores.

O primeiro programa será Alavancando Vendas do Seguro de Vida, com início marcado para fevereiro. Os alunos aprenderão a identificar o público-alvo para este tipo de produto e, assim, aumentar as vendas e planejar ações voltadas para atender às necessidades dos clientes.

Outra opção, com início em março, é o curso de Seguros de Riscos Cibernéticos, que conta com conteúdos sobre segurança da informação, legislação e as coberturas disponíveis no mercado.

No mesmo mês acontecerá o curso de Empreendedorismo. Nas aulas, serão apresentadas ferramentas para estruturação de um plano de negócios de sucesso e abordados os conceitos básicos de administração e de gestão de negócios em seguros, com identificação de desafios e oportunidades no mercado de Seguros.

Os cursos são online, com aulas ao vivo, mas também podem ser cursados presencialmente em São Paulo (SP), onde está localizada a Sala do Futuro. O investimento varia de acordo com a opção escolhida, a partir de R$ 630,00.

Mais informações e inscrições estão disponíveis no site da ENS.

N.F.

Revista Apólice