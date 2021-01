As companhias SulAmérica e Seguros Sura agora fazem parte do quadro de associadas do CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais). Com mais essas adesões, a entidade atinge o número de 43 empresas mantenedoras.

“A SulAmérica completou 125 anos e o CSP-MG é um parceiro indispensável nessa nova história que estamos construindo. É importante fazermos parte de uma entidade que proporciona ao mercado aperfeiçoamento e desenvolvimento constantes, e esse propósito está muito alinhado com o que acreditamos”, afirma a gerente regional da seguradora, Fabiana Gastaldi, responsável pelas filiais de Vida, Investimentos e Previdência (Espaços VIPS) de Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza.

Segundo a executiva, a companhia busca renovar-se a cada dia para oferecer aos parceiros de negócios, colaboradores e clientes uma jornada cada vez mais digital, sem deixar de ser humana. “Junto com o CSP-MG vamos levar o conceito de Saúde Integral e proporcionar bem-estar físico, emocional e financeiro a todos os nossos clientes”, ressalta.

O presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, afirma que a chegada de companhias do porte da SulAmérica e Seguros Sura fortalece as ações da entidade. “Recebemos com satisfação a adesão dessas grandes seguradoras, que estão na vanguarda do desenvolvimento dos seguros de pessoas e vão contribuir significativamente com os trabalhos do Clube. Em breve divulgaremos nossa agenda de eventos e ações para 2021. Elaboramos um planejamento bem ousado, com foco na capacitação e no crescimento do mercado”, garante.

