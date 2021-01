A Comissão Organizadora do Brasesul 2020 comunicou que a realização do evento foi novamente adiada, agora para os dias 5 e 6 de agosto de 2021, no mesmo local, no Hotel Rafain Palace Hotel & Convention, em Foz do Iguaçu.

A decisão do adiamento foi tomada pela Comissão Organizadora em razão da atual situação da pandemia, em reunião de avaliação realizada nesta última quinta-feira, 14 de janeiro. A transferência para o 2º semestre dará mais tempo de aguardar o avanço da vacinação, que deverá proporcionar consequente queda e redução de casos da Covid-19.

Em respeito e apreço aos corretores de Seguros, os congressistas, expositores, patrocinadores e apoiadores que ajudam a realizar o evento decidiram, por bem, priorizar a segurança de todos. Segundo a Comissão, desta forma terá mais segurança e tranquilidade para dar continuidade à preparação do Congresso.

Neste novo tempo adicional, a organização do evento irá preparar o Brasesul 2020 com mais qualidade para receber a todos em um evento ainda mais seguro, já com a certeza da sua realização.

A Comissão continua torcendo e zelando por todos, mantendo-os tranquilos, com segurança e a certeza de que a realização do evento representará um novo momento. Oportunamente serão enviadas novas informações a todos.

Além disso, será feito contato, em breve, com todos os fornecedores, patrocinadores, expositores, apoiadores e inscritos para os esclarecimentos e apoio necessários.

A organização ressalta que manterá contato, criado especialmente para atendimento sobre o evento pelo email [email protected], pelo telefone (47) 3322-6622 ou Whatsapp (41) 99830-3737.

N.F.

Revista Apólice